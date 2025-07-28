台合唱團赴日比賽摘金　外交部譴責中國施壓撤國旗、改中華台北

▲高雄尼布恩合唱團勇奪東京合唱大賽金牌。（圖／立委邱議瑩國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

台灣合唱團赴日本參加東京國際合唱大賽，我參賽隊伍受到中國打壓而被撤下國旗及更改國名，最後高雄尼布恩合唱團不畏壓力，勇奪東京合唱大賽金牌，展現台灣人民的堅強韌性。對此，外交部發言人蕭光偉今（28日）表示，外交部表達誠摯祝賀之意，但對中方行徑予以嚴厲譴責，同時也對主辦單位屈從中方要求，片面更改我參賽名義，深表遺憾。

我國「尼布恩合唱團」、「南投縣信義鄉希娜巴嵐國小」、「高雄市桃源區興中國小布鼓拉芙兒童藝術團」、「青韵合唱團」、「拿戶依&馬胎兒童合唱團」及「八角塔男聲合唱團」等六組合唱團參加7月25日至27日舉辦之「第七屆東京國際合唱大賽」，期間中方竟蠻橫要求主辦單位撤下我國國旗，並將我參賽名義由「台灣（Taiwan)」改為「中華台北（Chinese Taipei)」。

對此，外交部發言人蕭光偉表示，我國駐日本代表處於7月26日晚間接獲訊息後，就立即向主辦單位積極交涉，同時洽請「日華議員懇談會」會長古屋圭司於第一時間為我仗義執言。主辦單位最後首先決定將撤下所有參賽國家的國旗，其次將我國參賽的名稱改為「中華台北」。

蕭光偉指出，音樂等文化交流活動本應跨越國界而且無涉政治，況且據瞭解，過去6年我國團體都是以「台灣」名義參賽，但是今年中方竟無理干預，更凸顯其全面打壓台灣參與國際的蠻橫行徑，外交部對此予以嚴厲譴責，同時也對主辦單位屈從中方要求，片面更改我參賽名義，深表遺憾。

蕭光偉指出，對於我國合唱代表團在不畏中國施壓下，最後仍由高雄尼布恩合唱團勇奪東京合唱大賽金牌，展現台灣人民的堅強韌性，外交部也要表達誠摯祝賀之意。

蕭光偉強調，中國在國際上對台灣打壓長期不斷，無所不在，外交部仍將持續致力捍衛台灣的國際空間，並持續積極深化台日各領域的交流合作，增進日本各界對我國的支持及理解。