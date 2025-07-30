懷疑女友遭侵犯！他暴打情敵害腦殘判賠1210萬　怨金額比殺人高

記者黃宥寧／台北報導

新北市三芝區華姓男子懷疑女友遭葉姓男子侵犯，在娃娃機店前怒毆葉男頭部，拳踢相加導致葉男重度腦損傷、認知功能缺損，需終身全日看護。刑事部分，華男已依傷害致重傷罪判刑3年6月確定；葉男另提附帶民事訴訟，士林地院近日判決華男須賠償1,210萬2,969元及5%利息，全案可上訴。

2023年4月9日晚間7時許，華姓男子與葉姓男子在新北市某家娃娃機店前巷口偶遇。華男懷疑葉男侵犯其女友，基於傷害故意，徒手揮打葉男頭部2次，葉男當場倒地。

葉男嘗試起身時，華男又猛力踢踹其頭部1次，造成葉男再次摔倒在地。待葉男站起後，華男再度徒手揮打2次，導致葉男向後倒退撞及後方車輛後倒地。

葉男送醫後診斷為硬腦膜下腔與蜘蛛網膜下腔出血、顳骨與顴骨骨折、臉部及四肢挫傷，後續確認不可逆腦部損傷，伴隨長期認知功能缺損，需終身全日看護。

▲華姓男子不滿女友疑遭騷擾竟出拳將人打到重殘。（資料圖／ETtoday新聞雲記者翻攝）

法官審酌葉男傷勢嚴重且需終身看護，計算時採每日看護費2,200元標準，以事發時60歲男性平均餘命21.5年換算，總額逾1,700萬元。因一次給付需扣除中間利息，依「霍夫曼式計算法」核定為1,196萬元；另醫療及輔具費5萬5,159元、精神慰撫金8萬元，合計判賠1,210萬元。

然而華男雖承認傷害事實，卻抗辯賠償金額「比殺人還高」，並質疑葉男有舊疾，要求調閱就診紀錄。經法官查明葉男既有的肝病、膽結石與頭部重傷無關，駁回華男辯詞，強調其故意侵害他人身體健康，依法應負完全賠償責任。

法院判決華男須賠償1,210萬元並自2024年5月31日起加計5%利息；葉男提供403萬元擔保後可假執行，華男若提供同額擔保則免執行。判決仍可上訴。