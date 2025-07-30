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海嘯波將如噴射機抵達東部　氣象署示警：往高處、內陸跑

▲▼堪察加半島發生規模8.7強震。（圖／氣象署提供）

▲堪察加半島發生規模8.8強震。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

俄羅斯堪察加半島東部外海在台灣時間上午7時25分發生規模8.8強震，中央氣象署發布最新海嘯警訊，地震測報中心主任吳健富表示，由於東部海域較深，海嘯波抵達速度接近噴射機，若波高在0.3公尺以上，等同海邊的人及車會被沖走，提醒民眾往高處、內陸跑。

吳健富表示，隨著海嘯波遞移，氣象署稍早已發布海嘯警訊，太平洋海嘯中心觀測此地震規模為8.7，深度74公里；美國地質調查所觀測其規模為8.8，深度20.7公里，主因2單位計算方式差異。

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他指出，海嘯警訊將台灣區分為6個沿海，由於波在海中深度愈深跑得愈快，台灣東部海域很深，速度就接近噴射機在跑，預估在下午1時19分最先到，接下來依序為東南部、東北部、西南部、北部及海峽沿岸，另外，東南部及西南部由於地形平緩容易堆高，預估波高介於0.3至1公尺，目前氣象署模擬約30公分，日本北海道也有觀測到30至40公分的波高。

▲▼氣象署發布海嘯警訊 。（圖／交通部提供）

▲▼氣象署說明海嘯警訊。（圖／氣象署、交通部提供）※下圖可點圖放大

▲▼氣象署7/30說明堪察加半島東部外海地震以及海嘯警訊。（圖／氣象署提供）

吳健富說明，台灣對於遠地地震及海嘯主要都是根據太平洋海嘯中心及美國地質調查所提供資訊，若海嘯波到達台灣時間在6小時以上就會發布「海嘯消息」；若在3到6小時到達台灣，且波高大於一級海嘯波（0.3公尺）就會發布「海嘯警訊」；若在3小時內到達台灣，且波高達0.3公尺，就會發布「海嘯警報」。

他表示，若波高小於0.3公尺僅需稍微留意；若在0.3公尺以上等同在海邊的人、車會被沖走；1至3公尺為木板會被沖破；3公尺以上則是沿海地區會被淹沒。

吳健富指出，隨著海嘯波的傳遞，若在3小時內抵達台灣，氣象署也不排除發布警報，過去僅曾在2011年日本311地震及去年0403有發布海嘯警報。

他也說，發布海嘯警報及海嘯警訊的危險等級就達中高級，提醒民眾往高處、內陸跑、找堅固、抓牢固。此外，海嘯波不會只有一波，是一波波進來，民眾不要剛發布完就掉以輕心，仍要等待氣象署解除海嘯警報。

▲▼氣象署7/30說明堪察加半島東部外海地震以及海嘯警訊。（圖／氣象署提供）

▲▼氣象署說明海嘯警訊。（圖／氣象署提供）※上圖可點圖放大

▲▼氣象署說明海嘯警報注意事項。（圖／氣象署提供）

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