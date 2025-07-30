俄8.8強震...日首相急喊「快逃難」！網驚：龍樹諒末日預言成真？

▲俄羅斯外海規模8.8強震，日本海嘯警報升級，提醒浪高恐達3公尺。（翻攝NHK）

圖文／鏡週刊

俄羅斯堪察加半島近海今（30日）上午發生規模8.8強震，日本對太平洋沿岸地區緊急發布並上調海嘯警報，提醒民眾慎防3公尺高巨浪，日本首相石破茂更呼籲居民，應立刻前往高地或安全場所避難。這讓部分網友又想起先前的「末日預言」，龍樹諒（竜樹諒）3字登上X熱搜，但有網友怒斥地點相差甚遠，「別鬧了！」

日本漫畫家龍樹諒新作《我所看見的未來》提到她2021年7月5日所夢到的預知夢，包含日本與菲律賓間的海底破裂（噴發）、引發超過日本311強震3倍規模的巨大海嘯侵襲太平洋沿岸國家等，時間落在2025年7月。

而她在後記中的寫下的一句話「若預知夢的日子實現化的話，那下次大災難的日子就是2025年7月5日」，隨著時間逼近，香港也有知名風水師預言日本會有大地震，該書出版量遽增，後來正好鹿兒島狂震不止，更加引發民眾關注，擔憂「世界末日」來臨。

後來龍樹諒澄清，《我所看見的未來 完全版》是由出版社主導，有些非她本意，但她也沒收回7月發生大災難預言，但對具體日期7月5日作了修正，表示那天不一定會有大事。

▲龍樹諒（竜樹諒）作品《我所看見的未來》中預言又被想起。（翻攝X）

儘管日本氣象廳也出面強調地震無法預測，不過當時隨著7月5日到來，不少人緊盯螢幕，所幸並未發生大災難，讓不少人大酸龍樹諒預言破功。

未料，今（30日）早俄羅斯堪察加半島外海發生規模8.7強震，一開始日本氣象廳北海道到九州太平洋沿岸地區發布海嘯注意報，後來隨著地震規模上修，注意報也升級成海嘯警報，當局提醒浪高恐達3公尺。

根據美國地質調查局（USGS）資訊，此起地震震央位於彼得羅巴甫洛夫斯克，深度約為19.3公里，原先規模估為8.0，後上修至8.7，最新又修正至8.8。

▲龍樹諒名字（たつき諒）再次登上熱搜。（翻攝X）

今大地震的發生及海嘯警報，旋即引發日網討論，更有網友再次聯想到龍樹諒的預言，認為其預言似乎成真，「龍樹諒」3字還登上社群平台X熱搜；但也有網友批說，這與其預知夢提到的發生地點相差甚遠，竟因此又被廣泛討論，「別鬧了！」



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