竹市犬「棕棕」被林智堅送回收容所！農業部：不算棄養無裁罰問題

▲新竹市市犬「棕棕」被林智堅送回收容所。（圖／翻攝臉書／林智堅）



記者柯振中／綜合報導

新竹市流浪犬「棕棕」被前市長林智堅認養為「市犬」，怎料才在市府待了半年，就被退回收容所，事件曝光後引起軒然大波。對此，農業部回應，只要有完成不擬續養手續，法規上就不算棄養，但並不鼓勵這種行為。

據了解，林智堅2020年擔任新竹市長期間，透過市府的名義領養了8歲的棕棕，怎料近日有人爆料，棕棕已經被送回收容所，在網路上引起極大討論。後續經過調查，「棕棕」被領養的時間總共約為半年，2021年4月因為咬傷民眾及記者，被新竹市府送回收容所，目前「棕棕」仍在等待有緣人收養。

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對此，台灣動物社會研究會29日在臉書上批評，無論是否發生咬人事件，領養就算是承諾，尤其公部門首長更應以身作則、落實飼主的責任，「而非讓一隻曾被視為進步城市象徵，由市長帶頭做領養表率的老犬，再次成為被棄養的生命。」

▼新竹市市犬「棕棕」被林智堅送回收容所。（圖／翻攝臉書／林智堅）



台灣動物社會研究會說，「棕棕」不是道具，更非行銷任務完成後，就能下架的宣傳品。政治人物對生命的承諾，也不應隨任期終止而中止。

台灣動物社會研究會提到，無數犬隻的異常行為，例如所謂的「咬人事件」，都能透過飼主與動物的共同學習課程，讓飼主更了解動物行為、肢體語言與不同的個性需求，也能透過正向行為訓練，來減少動物對人的不當攻擊，以促進人與動物良好互動，並保障動物權利。

根據《中時新聞網》報導，依據《動物保護法》的相關規定，認養公立收容所的動物以後，若飼主無法繼續飼養，可以依照相關程序，將動物交還收容所，沒有裁罰問題，這次案件也非棄養，不過並不鼓勵這種做法。