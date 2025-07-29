市犬棕棕回收容所　綠議員「是安置不是棄養」網轟：玩文字遊戲

▲竹市府指出，前市府已於2021年將「棕棕」送回動物收容所，現健康穩定開放認養中。（圖／新竹市府提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新竹市流浪犬「棕棕」被新竹市政府招攬成為「市犬」，沒想到近日被爆出回到收容所。對此，民進黨新竹市議員楊玲宜表示，棕棕咬傷民眾及記者，才會「安置」動保所，此說法也引起網友不滿，「被發現還玩文字遊戲企圖卸責」。

新竹市府29日表示，棕棕2020年11月獲前市長林智堅及前市府團隊挑選為市府犬後，飼養於市府中庭花園的大樹下。起初，棕棕與市府同仁及民眾互動熱絡，也有人員輪班餵食及打掃環境。然而，2021年4月，前市府團隊以棕棕因飼養於開放空間且並非所有民眾都熟悉動物行為，加上不幸發生咬傷民眾及記者的意外事件，為顧及民眾安全及動物福祉等為由，將棕棕送回動物收容所。

起初部分網友不知詳情，開轟現任新竹市長高虹安。對此，高虹安出面澄清，「虹安上任市長時，即已未見棕棕在市府，經與動保所確認，棕棕是在2021年由前市府送回動保所，特此澄清，避免誤會，謝謝」。

▲民進黨新竹市議員楊玲宜。（圖／翻攝北區超正。派 我是楊玲宜臉書）



事實上，過去就有不少網友幫棕棕發聲，民進黨新竹市議員楊玲宜曾回應，「我想版主的用意是希望幫棕棕找個家，但用『曾經市府犬』的字眼，確實會讓大家誤會是被棄養的毛小孩，與事實違背。事實上，棕棕是因為不小心咬傷記者，造成記者受傷，為了避免意外再發生，才會將棕棕安置於動保所。我明白版主的初衷與好意，但用字遣詞不但讓大家對小智市長誤會（真的也是莫名其妙），把事實說出來會讓棕棕更容易找到家嗎？會攻擊的毛小孩，需要被訓練。不是只有愛心這麼簡單而已。我自己本身收養了三隻浪浪，不要讓原先的美意變質了。」

針對楊玲宜的說法，網友紛紛留言，「楊議員你瞎護航什麼東西啊？所以你家三隻浪浪如果不小心咬了人你也會送回去動保所是嗎」、「為了幫前市長洗地，竟然可以昧著良心講出是安置不是棄養，為了作秀領養，沒利用價值就棄養，被發現還玩文字遊戲企圖卸責，我是不懂這種人品憑什麼當政治人物，你跟林都沒有下一次機會了」、「出了事就切割，不叫愛動物，叫卸責」、「會棄養動物的人，人品就不ok」、「安置這詞不過是讓自己心安的包裝，實際上就是棄養」，事件近日炎上後，楊玲宜並未再多做回應。