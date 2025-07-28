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北部女縮胃手術隔天猝死！衛生局認定超收費用　網紅醫師說話了

▲▼ 桃園女赴高雄減重手術後身亡　家屬控網紅醫師「黑箱醫療」奪命。（圖／記者賴文萱攝）

▲桃園女赴高雄減重手術後身亡，家屬控網紅醫師「黑箱醫療」。（圖／記者賴文萱攝）

記者許宥孺／高雄報導

北部41歲林小姐今年7月南下高雄找王姓網紅醫師進行「縮胃曠腸」手術，不料術後隔日呼吸窘迫猝死。家屬今（28）日指控醫師未經正當評估即收受百萬費用，要求衛生主管機關調查。衛生局表示，手術是否構成過度醫療或醫療不當致死，已由地檢署調查中；至於手術費用爭議，已超過收費標準，除了最高開罰25萬元外，也會要求限期退還。王醫師則強調，醫療費有正式收據證明，初判死因疑為肺栓塞，是否與手術有關仍待釐清。

《ETtoday新聞雲》今日聯繫王姓網紅醫師，王醫師強調，林女接受的並非減重手術，而是「胃部重建」手術，林小姐曾做過縮胃曠腸，後又接受胃繞道手術但效果不佳，因手術失敗產生後遺症及嚴重沾黏，需進行剖腹重建手術恢復腸胃道結構。由於胃重建回去的形狀也就是恢復曠腸的結構，手術同意書雖寫縮胃曠腸手術，但病歷實際記錄為重建手術。

▲▼ 桃園女赴高雄減重手術後身亡　家屬控網紅醫師「黑箱醫療」奪命。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼家屬公布林女與醫生對話紀錄，控「黑箱醫療」奪命。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼ 桃園女赴高雄減重手術後身亡　家屬控網紅醫師「黑箱醫療」奪命。（圖／記者賴文萱翻攝）

王醫師表示，患者術後出現呼吸急促、心律加快等症狀，「呼吸窘迫是來自肺炎或是肺栓塞，這部分還不明，有可能不是手術本身，而是死於其他肺病」，他懷疑林女長期吃避孕藥，未誠實告知造成影響。

關於金流爭議，王醫師嚴正否認收受不當費用，他強調，「醫療費用都是有白紙黑字的，若說他收受百萬，那是不實指控。」

▲▼ 桃園女赴高雄減重手術後身亡　家屬控網紅醫師「黑箱醫療」奪命。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲桃園女赴高雄減重手術後身亡。（圖／記者賴文萱攝）

衛生局表示，尚無接獲患者家屬向衛生局陳情或申請醫療爭議調解。依《醫療事故預防及爭議處理法》規定，針對醫療爭議案件，家屬可向衛生局提出調解申請，醫院亦應積極主動關懷，倘家屬有醫事專業諮詢需求，衛生局可導入第三方提供專業諮詢和評析，協助辦理後續調解事宜，保障病人權益。

衛生局調查，此案手術團隊皆合法醫事人員資格並依規定執業登記；再查，患者於術前同意執行「腹腔鏡胃縮小併小腸繞道手術」及「橫膈膜疝氣修補術」，並簽具手術及麻醉同意書。至於手術紀錄單未紀錄「橫膈膜疝氣修補術」，經主治王醫師說明，是基於患者安全考量，並於術後親自向患者說明。

有關醫療費用相關爭議，衛生局調查，醫院向患者收取「腹腔鏡胃縮小併小腸繞道手術」費用並開立收據，明列收費項目及金額。不過上開手術費用已逾「高雄市醫療機構暨醫事機構收費標準表」訂定之收費標準，按《醫療法》第22條第2項規定：「醫療機構不得違反收費標準，超額或擅立收費項目收費。」違者依同法103條規定處新臺幣5萬元以上25萬元以下罰鍰，衛生局將依法處辦並命限期將超收金額退還。另民眾提及金錢給付涉稅務部分，將依法移請國稅局查辦。

衛生局指出，針對手術是否構成「過度醫療或醫療不當」而致患者身故，已由地檢署相驗並調查中；如家屬此時欲提出陳情或醫療爭議調解，衛生局尊重並將依醫預法程序辦理。

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