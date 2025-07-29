喊賴清德「真的獨裁給他看」？　許淑華斥惡意造謠、斷章取義

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

首波大罷免投票26日落幕，24席國民黨立委加上新竹市長高虹安罷免案全被否決，震撼民進黨。網路流傳民進黨台北市議員許淑華在節目上稱，如果真的一直要認為說總統賴清德是獨裁，「那你就真的獨裁給他看」。但她澄清，該話原意是「一直說賴清德是獨裁，那你就真的獨裁給他看？我們並不是獨裁」，痛斥有心人士卻故意截取上半句，進行惡意造謠，非常惡劣。

許淑華在節目中提到共產黨資源全面挹注，從抖音、小紅書、臉書、Threads上，鋪天蓋地都在攻擊、謾罵民進黨。主持人也直呼，有民眾就直接講，「政府就是要下令禁止抖音」，許則說，坦白講她也覺得，「如果他們一直認為說，賴清德是獨裁，那你就真的獨裁給他看？我們並不是獨裁，而是有效的，把一些正確的訊息傳遞出去，而不是用這種鋪天蓋地的一些造謠的方式出來」。

許淑華說，有關近日有心人士散佈新聞，指控她「支持獨裁」，她澄清，這是斷章取義、扭曲原話。她指出，27日在《驚爆新聞線》節目中發言的原文是，「有心人士現在一直說賴清德是獨裁，那你就真的獨裁給他看？我們並不是獨裁」。她強調，原意是說明執政團隊不可能成為獨裁政體，有心人士卻故意截取上半句，進行惡意造謠。

「我必須澄清，我絕對不支持任何形式的獨裁統治。」許淑華說，現在的執政團隊絕非獨裁政體，而且台灣所有公民，沒有人會認同「獨裁」制度。她說，有部分語意或斷句表達不夠清楚，以至於遭到有心人士見縫插針、斷章取義，這是非常惡意的操作，期盼所有台灣人，能夠不分黨派，重新團結，切勿再撕裂社會。

▲民進黨台北市議員淑華還原原意。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）