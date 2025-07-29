遭台大撤錄取「科展抄襲不道歉？」　中一中女學霸曝原因：很抱歉

▲台大決議撤銷女學生的醫學系錄取資格。（圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台中一中一名女學生今年透過繁星推薦錄取台大醫學系，卻遭踢爆科展作品涉嫌抄襲，科展主辦單位科教館決議撤銷獎項及追回獎金，台大也決議撤銷女學生錄取醫學系的資格。就有網友到女學生的IG留言「抄襲不出來道歉嗎？」釣出女學生本人回應，科展是團隊作品，能否出面回應，並不是自己能決定的。

女學生的IG貼文停留在6月5日，科展事件曝光後，許多人在底下留言鼓勵，不過有網友質疑「抄襲不出來道歉嗎？」

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對此，女學生於7月15日回應，先是向網友致歉，「如果這件事讓你感受到不舒服，我願意對你道歉，對不起」，並解釋，科展是由團隊共同完成的作品，牽涉到許多人，並非她一人能夠單獨決定是否公開聲明。

女學生也提到，前陣子在備考，情緒不是很穩定，現在人在國外，還沒有時間可以討論跟處理此事，貿然自己出來道歉或聲明，並不是成熟的決定，「如果您不希望看到我分享的內容，可以不要追蹤我沒有關係，抱歉讓你們感到不開心，我也尊重每個人的不同想法。」

回顧此事件，女學生今年透過繁星推薦錄取台大醫學系，卻遭踢爆科展作品涉嫌抄襲，科展主辦單位科教館決議撤銷獎項及追回獎金，台大也決議撤銷女學生錄取醫學系的資格。而女學生也在7月11、12日參加分科測驗，考完試後就出國享受假期。