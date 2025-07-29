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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林德福揭新北1里誤植開票結果　向選委會反映卻被要求「自行舉證」

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▲同意罷免與不同意罷免票數誤植。（圖／翻攝自Facebook／林德福）

記者蘇晏男／台北報導

首波大罷免以「25：0」落幕，但國民黨立委林德福今（29日）表示，新北市第9選區光復里同意罷免票為504票，「大於」不同意罷免票的308票，但被誤植為不同意罷免504票、同意罷免308票，然他們向選委會反映，卻反被要求要「自行舉證」。林德福表示，追根究底，中選會需要通盤檢討票務作業。

林德福說，惡罷結束3天，中選會及媒體報導的投開票結果顯示，新北市第9選區光復里同意罷免票為504票，「大於」不同意罷免票的308票，是該選區唯一同意罷免票大於不同意罷免票的里；然而，該里里長反映，實際的開票結果與中選會公布的開票結果，應該是相反的，同意罷免308票、不同意罷免504票，才是正確的開票結果。

林德福表示，經過與內部監票員確認，當初的開票結果的確應該是不同意罷免504票、同意罷免308票，中選會的開票結果很有可能「誤填」，所以他們即刻就向選委會反映，希望能進一步查證，是否有誤填的情況，但卻反被選委會要求要「自行舉證」。

林德福說，在中選委會不願查證的情況下，他們隨即要求區公所與該投開票所的選務人員進行查證，是否真的有開票結果「寫反」的情況，公所查證確有此事，也已經函文選委會請求更正開票結果。

林德福認為，若中選會的資料與現實的開票結果真的「相反」，從選務工作角度，這是一個嚴重疏失，這也證明中選會在處理選務工作方面是有瑕疵，這包含落實選舉業務的缺失。

林德福表示，「我們要如何確認，類似的缺失只發生在永和?會不會發生在總統選舉、市長選舉、立法委員選舉、政黨票、議員、里長…等。追根究底，中選會需要通盤檢討票務作業」。

林德福說，「我願意相信這是一個善意的誤會」，無論是同意罷免方或不同意罷免方，雙方都有自己在意跟執著的事情，「我很懷念半年前那一個充滿善意及人情味的雙和，那才是我記憶中最美麗的風景」。

▼國民黨立委林德福。（圖／記者李毓康攝）

▲▼林德福。（圖／記者李毓康攝）

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