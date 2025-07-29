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大陸 大陸焦點 特派現場

陸第3家汽車央企　長安汽車集團掛牌成立

▲▼陸第3家汽車央企　長安汽車集團掛牌成立。（圖／翻攝微博）

▲長安汽車集團掛牌成立。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國長安汽車集團29日舉行成立大會，正式掛牌成立，成為繼中國一汽集團、東風汽車集團後的第3家大陸汽車央企。

中國長安汽車集團7月27日正式註冊，公開資料顯示，其註冊資本為200億元，法定代表人為朱華榮，註冊地址為重慶市江北區建新東路260號。

中國長安汽車集團的官方微博以及官方微信公眾號也已開通，認證主體均為「中國長安汽車集團有限公司」，歸屬地為重慶。

長安汽車董事長朱華榮28日也在微博發文，寫道，「新使命，新徵程，共同見證，向新出發。」同時，包含長安汽車、深藍汽車在內的多個官方帳號，還有多位公司高管的社交媒體帳號頭像也均改為「新長安」。

中國長安將在30日舉行新集團成立後的首次媒體溝通會，屆時集團公司核心管理層集體亮相，各子品牌負責人將詳解2025年上半年業績表現與下半年業務規劃。

長安汽車過去是中國兵器裝備集團的子公司，據其6月5日發出的公告，母公司中國兵器裝備集團有限公司收到國務院國有資產監督管理委員會通知，經國務院批准，對兵器裝備集團實施分立。其汽車業務分立為一家獨立中央企業，由國務院國資委履行出資人職責；國務院國資委按程序將分立後的兵器裝備集團股權作為出資注入中國兵器工業集團有限公司。

▼長安汽車集團董事長朱華榮。（圖／翻攝微博）

▲▼陸第3家汽車央企　長安汽車集團掛牌成立。（圖／翻攝微博）

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