知名攝影家爆「改作」被起訴！檢曝蔡文祥：無雕塑或立體作品背景

▲蔡文祥為行政執行署高雄分署製作的公共藝術品涉嫌抄襲。（資料照／記者吳奕靖翻攝）

記者劉昌松／台北報導

原擺放在行政執行署高雄分署外的公共藝術作品，3年前爆出抄襲日本藝術家木野智史作品，承作這項公共藝術標案的葛菲雅奇公司及負責人蔡文祥否認抄襲，台北地檢署根據專家審查鑑定，認為涉及改作，依違反《著作權法》起訴蔡文祥及公司。

高雄分署是在2017年9月11日於文化部網站公開徵選公共藝術作品，同年12月21日由7名專家、建築等委員，在7件作品中，評選出得分最高的「公平正義•圓融和諧」，這個作品以不鏽鋼材質製作，放在高雄分署新建大樓右側，結果被木野智史發現，作品和他的「颪」極為相似。

「颪(日文發音oroshi，國語辭典未收錄)」是木野智史在2015年間所創作的立體瓷土作品，曾參加2016年台灣國際陶藝雙年展，獲得評審推薦獎，並收入在當年專刊中，從2016年7月到2017年1月，擺放在新北市鶯歌博物館展示。

檢察官調查指出，蔡文祥是以攝影師為業，個人學經歷及開設的展覽，都與攝影相關，與立體創作及設計無關，且無任何學習雕塑或創作立體作品的背景，卻擅自改作他人作品，與高雄分署締約後公開展示，已涉嫌侵害他人作財產權。

蔡文祥曾旅居紐約，1996年取得紐約視覺藝術學院(School of Visual Arts )攝影藝術創作碩士，是台灣當代攝影家也是一位藝術家，未料卻爆出涉及改作被檢察官依違反《著作權法》起訴。