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陳沂轉貼李怡貞臉書圖卡有罪理由曝光　百分百引用文字做業配

▲網紅陳沂被控盜用律師李怡貞的臉書虛擬頭像圖卡寫業配文，涉犯《著作權法》，今（23日）到台北地院首度出庭，強調自己沒錯但願意調解 。（圖／記者黃哲民攝）

▲網紅陳沂（右）被控轉貼律師李怡貞（左）的臉書虛擬頭像圖卡寫業配文，涉犯《著作權法》，台北地院今（16日）判陳沂罰金台幣2千元、須賠償1.2萬元 。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

網紅陳沂轉貼律師李怡貞臉書虛擬頭像圖卡抓錯字挨告，台北地院今（16日）依《著作權法》判陳沂罰金2000元、須賠償1.2萬元，陳沂喊冤「非常錯愕」，堅稱臉書虛擬頭像著作權屬於臉書公司Meta、李無權提告，但判決理由指陳沂只說對一半，因她同時侵害李的語文著作用於業配，即使是廢文，只要有原創性，就有著作權。

本案源於2023年5月28日，李怡貞在自己粉專「女人大律師」發表1張圖卡，寫著「然『候』就算四八兩（按：指陳沂）這樣罵我，我還是覺得她剪短後比之前更像宋慧喬，這方面我立場很堅定。不擔心」，並搭配1個長髮女子虛擬頭像。

陳沂轉貼這張圖卡，揪錯字指然「候」應為然「後」，虧李怡貞需吃葉黃素保養，陳順勢推銷自己代言葉黃素產品，因此被李控告涉犯《著作權法》，附帶求償7億印尼盾、折合台幣約130萬元。

▲▼引發律師李怡貞與網紅陳沂打官司的臉書虛擬頭像圖卡。（圖／翻攝臉書粉專「女人大律師李怡貞」）

▲引發律師李怡貞與網紅陳沂打官司的臉書虛擬頭像圖卡。（圖／翻攝臉書粉專「女人大律師李怡貞」）

陳沂出庭不認罪，主張李怡貞本件圖卡是以臉書AI功能一鍵生成，依臉書「Meta虛擬替身服務條款」，著作權無條件歸屬Meta、李無權提告，加上李自承這張圖卡上的文字是寫廢文，強調「廢文是沒有著作權的」。

法官認定陳沂有罪，今依《著作權法》擅自以公開傳輸之方法侵害他人著作財產權罪，判陳沂罰金台幣2000元，主因雖認同李怡貞無權針對臉書虛擬替身的「美術著作」提告主張著作權，但李在圖卡上所寫文字、屬於「語文著作」，確實遭陳侵害著作權。

法官指李怡貞本件圖卡上的文字，雖無學術或藝術價值，仍是李針對陳沂外表，依據個人精神表示的立場，足以顯示李的個別性、獨特性，具有最起碼的原創性，屬於受《著作權法》保護的「語言著作」。

審理期間，法官試圖勸雙方和解，曾說不認為雙方寫廢文，「但廢文是好事，對心靈有益」，未必要鬧進法院，對照今判決理由，代表即使是廢文，只要被認定有原創性，就受著作權保障。

陳沂抗辯轉貼目的是抓錯字，法官認為她用意除諷刺李怡貞用字不精準，更遂行業配的商業、營利目的，陳本件業配文共16行，開頭載明產品名稱，文末提供購買連結、舉辦留言抽獎活動，引用李圖文比例為百分之百。

法官認定陳沂利用李怡貞圖卡，具有明顯且單一的商業目的，且全部轉貼、利用程度極高，欠缺尊重他人著作財產權，並無合理使用得以免責事由，但李本件圖文對社會公益、促進文化發展的程度低微，據此僅判陳沂罰金台幣2000元。

至於李怡貞附帶求償7億印尼盾，法官指李沒舉證實際受損多寡，考量李為執業律師，粉專追蹤人數約12萬，陳沂諷刺李寫錯字，足以使公眾認為李用字不精確、表達不精準，李的專業形象受損，但李的圖文與公益、文化關連程度低，判陳須賠李台幣1.2萬元，約合印尼盾664萬餘元，可上訴。

判決出爐後，李怡貞PO文酸陳沂出國「記得勾有前科」，陳沂不服判決，PO文喊冤「非常錯愕」，不解法官怎認為李說「陳沂長得像宋慧喬」具有原創性，「說誰長得像誰，不就是廢文？廢文根本沒有著作權！」她自嘲「如果因為長得像宋慧喬需要有前科，那就叫我前科犯吧，罪無可恕」，但她會上訴。

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