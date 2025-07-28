工廠火警實戰演練！　南消大內分隊進駐窯業廠強化員工應變默契

▲消防人員進入大內區窯業工廠模擬火災搶救演練，熟悉廠內動線與風險配置。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第四大隊大內分隊28日在轄內燴豐窯業工廠辦理實地搶救演練，針對工廠特殊場域結構與使用瓦斯熱源的高風險特性，模擬火警事故進行應變訓練，並結合本、外籍員工自衛消防編組操作，提升廠內人員安全意識與消防單位間的災害應變默契。

燴豐窯業廠區面積近5000平方公尺，屬長條型窄面深廠房，廠內設有外籍移工宿舍，工廠自原料至成品加工一氣呵成，並使用瓦斯儲槽供應熱源，一旦管線洩漏遇上高溫窯爐恐引爆。為使消防人員熟悉環境動線與風險熱點，本次演練由消防單位實地勘查並模擬火警處置流程，檢視廠內自衛消防應變能量。

第四大隊大隊長蔡國保指出，廠方應依《消防法》備妥場所平面圖、危險物品數量與物質安全資料表（MSDS），提供消防人員搶救所需資訊，降低人員進入高風險場域的危害。透過與員工合訓，除能提升現場應變力，也有助於平時建立起消防單位與業者之間的聯繫默契。

消防局長李明峯強調，「防災觀念要從教育做起，應變能力靠平日演練培養。」透過訓練強化同仁對轄區環境的了解與風險研判，進一步建立符合現地需求的救災方案，目標是確保人命優先、搶救零傷亡。

市長黃偉哲提醒，近期正值颱風豪雨頻仍，市民應減少非必要外出，遠離山區、河川、工地等高風險區域。住在淹水或土石流潛勢地區的民眾，應隨時留意避難通知，並提前備妥飲用水、乾糧、行動電源與常備藥物等緊急物資，以備不時之需，保障生命安全。