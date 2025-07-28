王小棣道歉了！　點名「這些立委」：讓你們被牽連

▲王小棣。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

726大罷免落幕，最終25件罷免案全數失敗。先前才在凱道上宣講的資深導演王小棣，昨深夜在臉書發文，向有認真做事卻被提上罷免名單的立委致歉，「不好意思，讓妳／你被牽連了。希望你們的黨能夠因為你們而進步，國家真的需要健康的在野黨！」

王小棣表示，他並非任何政黨的支持者，也知道立委在黨團中常須服從黨鞭意志，「但關於憲法法庭無法運作、關於國防洩密、關於超刪預算、關於海峽主權界定等，說起來我們其實連你們黨鞭或黨主席的見解也沒聽到過。」

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他直言，「這次大罷免沒有成功，我在想也是一個讓大家比較了解妳／你的機會，是不是你們可以藉著民間各行各業、各種年齡層的民意展現，來讓你們的黨主席或黨鞭了解，國民及妳／你的選區選民需要知道你們是有自己想法見地的代議者，國民需要知道你們是一個健康的黨團。對看起來相當極端的傷害民主制度的法案，以及不經過立法院多黨討論的行事方式，你們每個委員都應該有自己清晰的有條理的見解，可以一起做公開說明！」

▲反共護台志工聯盟開票之夜，支持者情緒低落。（圖／記者林敬旻攝）

王小棣也喊話，「你們可以藉這次機會，讓你們的黨鞭知道，他不是你們的老板，他沒有在付你們薪水，他跟你們一樣是國家主人的代議者。國民選擇你們到立法院工作，是要為主人保護民主制度國民權益，保障國家安全施政進步的，如果你們同意了內部達成的共識，那麼你們就平等的承擔了責任，要你們承擔責任，那麼應該有你們各自的意見表述，可不可以不要總是讓別的黨主席代表你們咆哮？」

最後，他也不禁感嘆，「這是一個反應比較慢的國民的省思，希望能夠看到你們，認識你們，希望你們的黨能夠因為你們而進步，國家真的需要健康的在野黨！」