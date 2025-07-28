快訊／大雷雨狂炸　嘉義縣今緊急宣布停班課

▲嘉義縣今緊急停班課。（圖／嘉義縣政府）



記者陳俊宏／綜合報導

大雷雨狂炸，嘉義縣政府公告，受低壓豪大雨影響，嘉義縣政府今日停止上班、停止上課。

中央氣象署說，今日除了低壓帶影響，再加上西南風影響，整體雨勢再增加，中南部陣雨或雷雨更持續、範圍更廣，並有局部豪雨發生的機率，並留意可能伴隨雷擊及強陣風等劇烈天氣現象；北部及台東山區也有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，宜花地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

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▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）

