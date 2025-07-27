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國民黨擬30日提黨主席選舉辦法　朱立倫維持順利「交棒」基調

▲▼國民黨主席朱立倫中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨下週啟動黨主席改選。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

首波大罷免726全數不通過，國民黨驚險守成，下一役即將面臨黨主席改選。據悉，為了兌現現任黨主席朱立倫依規章辦理的承諾，黨中央將在周三 （30日）將黨主席改選時程及作業辦法送中常會通過，並於周四（31日）公告，預估823第二波藍委罷免案投票結束後，進行領表及登記的作業，9月完成改選，10月在中常會或召開全代會進行黨主席的交接。而朱立倫的基調不變，仍是以順利交棒為主。

朱立倫五月接受媒體專時提出，國民黨主席改選時程，7月公告，9月改選，10月交棒。「交棒說」引發黨內熱議，當時許多藍委不以為然，認為罷免當前，誰在乎國民黨主席改選，如今首波反罷免大成功，黨務人士解釋，朱公布的改選時程，是比照4年前主席改選的作法，依慣例、規定，朱五月時就沒有講錯，大罷免當然要應戰，但黨主席和黨代表選舉該辦的事也要辦，除非黨內形成共識，透過民主程序做出一致決議，朱不能乾綱獨斷自己改規定。

該人士說，依據2021年黨主席選舉期程規劃推估，此次黨主席選舉於7月30日後公告，8月中下旬登記，並於10月中舉辦投票，涉及新任黨主席就職日的全代會，則會在11月初舉辦，依照黨章規定就沒有延選問題。黨務人士表示，公告時間尊重組發會與黨章規定，但考慮還有第二梯次大罷免藍委投票，黨務仍須以反惡罷為主，目前那就看有意參選者方便「表態時間」如何了，一旦黨內呼聲最高的台中市長盧秀燕決定參選黨主席，且還要改選時程，那黨中央也都願意配合。

2021年國民黨主席選舉原5月7日公告選舉、當年7月24日投票，但因新冠肺炎疫情，中常會7月28日通過延至9月25日才投票；主席就職的全代會也從9月4日延至10月30日，當時回鍋當選人朱立倫提前於10月5日常會就任。

依2021年黨主席選舉期程規劃「對照」推估，今年黨主席選舉應於7月30日常會通過後公告，8月18、19日登記，並於9月27日辦理投票，涉及新任黨主席就職日的全代會，則會在10月25或26日舉辦。不過，因8月23日仍有第二梯大罷免投票與核三延役公投，今年主席選舉應會延至8月23日後的8月25日至29日間進行登記。

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