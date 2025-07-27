9旬嬤獨自搭高鐵下高雄尋根！家屬急壞　AirTag助警3小時尋獲

▲警方利用家屬提供的AirTag定位，歷經約3小時的搜尋，終於在高雄三民區山東街口尋獲阿嬤。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

一名高齡90歲的吳姓阿嬤，日前因思念兒時高雄故鄉，竟獨自從台北搭乘高鐵南下「尋根」，卻因未告知家人，讓家屬焦急如焚報警協尋。所幸在警方利用家屬提供的AirTag定位，歷經約3小時的搜尋，終於在高雄三民區山東街口尋獲阿嬤，結束這場百里迷途驚魂。

據了解，吳姓阿嬤自幼在高雄生活，成年後隨家人北上定居。近年來思鄉之情日漸濃厚，遂於17日未告知家人的情況下，憑藉著兒時記憶，獨自搭乘高鐵南下高雄。抵達高雄後，阿嬤轉搭計程車至高雄捷運美麗島站附近下車，接著便一路徒步朝著三民區方向前進。

家人發現阿嬤失蹤後，心急如焚地報警求助，並向警方提供了阿嬤身上配戴的AirTag定位資訊。新興分局中山路派出所警員趙明毅、曾昭源及警專實習生朱澈等員接獲通報後，立即根據AirTag的定位範圍展開搜尋。

經過約3小時的努力，員警們終於在三民區山東街口發現了特徵相符的吳姓老婦人。員警們趕緊上前確認，在確認是吳姓阿嬤本人後，忍不住直呼：「阿嬤我找妳找得好辛苦啊！」阿嬤這趟充滿變數的「尋根之旅」才終於平安落幕，順利由警方接回派出所休息並通知焦急的家屬。家屬對警方的即時協助深表感謝。