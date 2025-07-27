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溜滑梯變砲房　國中妹啪啪台中哥12次懷孕！約見面又淪公廁四腳獸

▲▼性侵,家暴,暴力。（示意圖／達志影像）

▲受害女與被告於2023年9月開始交往。（示意圖／達志影像）

記者曾羿翔／綜合報導

台中地方法院近日就一宗成年男子與未滿14歲少女發生多次性行為案件作出判決。法院認定被告違反《刑法》第227條第1項規定，對未滿14歲之女子為性交，共計十二次，雖依法應處三年以上有期徒刑，但法官審酌其與被害人有交往關係、非以詐術或脅迫為手段，並考量其犯後態度，最終依《刑法》第59條減輕刑度，合併執行刑期定為兩年。全案尚可上訴。

判決書揭示，被告與被害人自2023年9月起交往，明知對方未滿14歲，仍於同年9月至11月間，在台中市多處地點，包括運動公園溜滑梯及雙方住所內，與被害人多次發生性行為。最終，被害人發現懷孕後，雙方曾於公園會面討論處置事宜，期間又在公廁發生一次性行為。

本案經被害人向警方報案後，台中地檢署依妨害性自主罪提起公訴。審理過程中，被告承認所有犯行，法院並認其陳述與其他證據相符，犯罪事證明確。

法院指出，儘管本案涉及未成年被害人，屬法律特別保護對象，但考量雙方存有穩定交往關係，犯行並非基於詐騙或暴力手段，且被告自首認罪、態度尚稱坦誠，綜合量刑情節，若依最低法定刑三年論處，恐有刑罰過重之虞，故依法酌減其刑。因被告曾有公共危險前科，依法不符緩刑條件，最終判處實刑兩年。

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