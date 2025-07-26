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大陸 大陸焦點 特派現場

喝酒後必摔碗！　湖北土家族獨特習俗讓遊客超盡興

記者陳冠宇／恩施報導

「碎碎（歲歲）平安」，一般人打破碗盤時，時常會先脫口這句話。不過在土家族的眼裡，喝酒後會把碗摔破且發出聲響，摔得越碎就代表越平安幸福。這種「摔碗酒」的風俗，也成為遊客到訪土家族地區必須親自體驗的行程。

土家族是大陸的少數民族，主要分布在湖南、湖北、重慶、貴州交界地帶的武陵山區。根據《中國統計年鑑2021》統計，大陸境內土家族的人口數為958萬7732人。

第19屆「海峽兩岸媒體荊楚行」活動近日舉行，受邀嘉賓在土家族餐廳內就體驗起了「摔碗酒」的樂趣。同行導遊解釋，「摔碗酒」代表土家族的風俗，土家族在喝過酒之後，都會把陶碗狠狠地摔在地上，「摔得越碎，代表著越平安、越幸福」。

▼湖北恩施土家族「摔碗酒」。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼湖北恩施土家族「摔碗酒」。（圖／記者陳冠宇攝）

據了解，對於土家族摔碗酒的由來，有三個版本的傳說。第一個傳說與土家族先人巴蔓子有關。巴蔓子是東周末的一位巴國將軍，他以讓三座城池之諾，求得楚國援兵平定內亂。楚國解救巴國後，楚使前來索要三座城池。

「許諾，乃大丈夫之言。然，巴國疆土不可分，人臣豈能私下割城，吾寧可一死，以謝食言之罪」，巴蔓子說完，連續喝下九大碗酒，並將大酒碗重重摔碎，然後拔劍割下自己的頭顱。巴蔓子將軍喝酒摔碗、以頭留城，摔出的是千古忠信。

第二個傳說與一對土家兄弟有關。相傳，土家族的兩個兄弟（另一說為族長）之間有個人恩怨，為了民族的生存和發展，他們決定盡釋前嫌。在一個舍巴日（土家族特有節日，意為擺手舞），他們共飲一碗酒，為表示今後的團結互助，飲完酒之後，他們將碗摔碎，互泯恩仇。

第三個傳說則與戰爭有關，據傳，摔碗酒在古代是土家兒女上戰場前的一種壯行酒。時至今日，「摔碗酒」則表達的是一種友誼之情。

▼遊客熱愛嘗試「摔碗酒」。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼湖北恩施土家族「摔碗酒」。（圖／記者陳冠宇攝）

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