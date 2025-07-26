張麗善今早PO文拉票恐違法　新聞處長解釋了「臉書審核時間差」

▲張麗善投票期間仍違法幫自家立委拉票。（圖／翻攝臉書社團／雲林北港人大小事）

記者游瓊華、葉品辰／雲林報導

大罷免投票於今（26日）舉行，投票時間至下午4時，根據規定，在26日凌晨0時起已不能在社群媒體上宣傳，然而，雲林縣長張麗善在上午11點左右，仍在臉書社團「雲林北港人大小事」上替雲林立委丁學忠宣傳、拜票，被質疑是否違法。對此，雲林縣府新聞處長陳其育解釋，該文章是因部分社團中的「審核機制」造成時間差，選委會若啟動調查將會配合，並將提供發文相關紀錄藉以佐證。

據了解，張麗善昨日晚間8時許在個人臉書發布「不同意罷免宣傳貼文」，然今日上午11時許，又突然將一樣內容的貼文發布在臉書社團「雲林北港人大小事」。根據相關規定，7月26日凌晨0時起不能在通訊軟體LINE、臉書等社群媒體，或其他媒體從事罷免活動，違者處新台幣10萬元以上、100萬元以下罰鍰，經制止不聽者，按次連續處罰。政黨、候選人及其受僱人、代理人或使用人，加重處20萬元以上200萬元以下罰鍰。

▲張麗善今早前往投票所投票。（圖／翻攝自Facebook／張麗善）

雲林縣府新聞處長陳其育表示，張麗善昨日晚間發布貼文後，同步分享享至各個臉書社團，然因部分社團中發布貼文須由社團管理員審核才能發布，因此造成時間差，後續選委會若啟動調查將會配合，並將提供發文相關紀錄藉以佐證。