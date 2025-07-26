易烊千璽多名「代拍撲車」…保鑣急抓人　陸媒批：如喪屍出籠

記者廖翊慈／綜合報導

中國知名人氣男星易烊千璽24日在湖南長沙機場外，遭多名代拍（代替顧客拍攝明星照片）圍堵，甚至有人直接往易烊千璽所乘坐的保母車上撲。保鑣嚇得立刻衝上前阻止，但人群仍不斷圍上來。部分陸媒就直批，這些人的行為簡直如同喪屍出籠般，不受控制。

▲易烊千璽在兩岸人氣相當高。（圖／翻攝自微博）

據《瀟湘晨報》報導，影片顯示，一群人看到保母車出現，拿著手機往車窗撲過去，還有人開著手機手電筒貼著車窗，試圖看清車內的易烊千璽。有目擊者表示，衝上去的都是代拍及私生飯（極端跟蹤行為）。

▲私生飯、代拍撲車。（圖／翻攝自微博，上同）

影片中，一群保鑣一開始站在車子外圍攔住該群人，後續攔不住，只能貼緊保母車，並將不斷撲上來的人群推開。在人群的包圍下，易烊千璽所乘坐的保母車難以離開機場，至少2名女生直接撲到車門處拉扯把手，被保全拉離時險些跌倒。

此類事件反映了部分人對偶像的極度追捧，也引起如何保持理性和尊重個人空間的問題重要性。面對這樣的情況，多位網友和相關人士呼籲，大眾能夠理性追星，表達愛意的同時，也要考慮到他人的安全和個人隱私。

▲▼易烊千璽演唱會上海站秒售罄。（圖／翻攝自微博）

同日，易烊千璽2025巡迴演唱會上海站引發的搶票狂潮。根據票務平台數據，其上海站演唱會開票時，吸引超340萬人同時在線搶票，而全場可售票僅7309張，供需失衡達400:1，大麥伺服器崩潰致99%粉絲失敗。稀缺門票催生暴利，黃牛利用科技外掛搶票後，將第一排座位炒至8.5萬元天價（人民幣）。

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