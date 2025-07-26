　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

易烊千璽多名「代拍撲車」…保鑣急抓人　陸媒批：如喪屍出籠

記者廖翊慈／綜合報導

中國知名人氣男星易烊千璽24日在湖南長沙機場外，遭多名代拍（代替顧客拍攝明星照片）圍堵，甚至有人直接往易烊千璽所乘坐的保母車上撲。保鑣嚇得立刻衝上前阻止，但人群仍不斷圍上來。部分陸媒就直批，這些人的行為簡直如同喪屍出籠般，不受控制。

▲易烊千璽。（圖／翻攝自微博）

▲易烊千璽在兩岸人氣相當高。（圖／翻攝自微博）

據《瀟湘晨報》報導，影片顯示，一群人看到保母車出現，拿著手機往車窗撲過去，還有人開著手機手電筒貼著車窗，試圖看清車內的易烊千璽。有目擊者表示，衝上去的都是代拍及私生飯（極端跟蹤行為）。

▲私生飯、代拍撲車。（圖／翻攝自微博，上同）

▲▼易烊千璽粉絲撲車。（圖／翻攝自微博）

▲▼易烊千璽粉絲撲車。（圖／翻攝自微博）

▲私生飯、代拍撲車。（圖／翻攝自微博，上同）

影片中，一群保鑣一開始站在車子外圍攔住該群人，後續攔不住，只能貼緊保母車，並將不斷撲上來的人群推開。在人群的包圍下，易烊千璽所乘坐的保母車難以離開機場，至少2名女生直接撲到車門處拉扯把手，被保全拉離時險些跌倒。

此類事件反映了部分人對偶像的極度追捧，也引起如何保持理性和尊重個人空間的問題重要性。面對這樣的情況，多位網友和相關人士呼籲，大眾能夠理性追星，表達愛意的同時，也要考慮到他人的安全和個人隱私。

▲▼易烊千璽演唱會上海站秒售罄。（圖／翻攝自微博）

▲▼易烊千璽演唱會上海站秒售罄。（圖／翻攝自微博）

▲▼易烊千璽演唱會上海站秒售罄。（圖／翻攝自微博）

同日，易烊千璽2025巡迴演唱會上海站引發的搶票狂潮。根據票務平台數據，其上海站演唱會開票時，吸引超340萬人同時在線搶票，而全場可售票僅7309張，供需失衡達400:1，大麥伺服器崩潰致99%粉絲失敗。稀缺門票催生暴利，黃牛利用科技外掛搶票後，將第一排座位炒至8.5萬元天價（人民幣）。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：危險動作，請勿模仿！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 8585 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／24席藍委全數保住！　朱立倫：賴清德應出面跟台灣人道歉
快訊／罷免不成立　高虹安現身喊話了
台中3席全保住　藍委齊謝盧秀燕「市政助攻」
大罷免大失敗！　黃暐瀚：民意展現不支持民進黨、不支持賴清德
LIVE／大罷免大失敗　朱立倫親上火線召開記者會
快訊／大罷免結果揭曉！確定25比0完封　藍委、高虹安全數安全
快訊／真的24:0！全台24國民黨立委反罷免大成功
台中3藍委全守住！　盧秀燕說話了
快訊／快要完封！全台20藍委反罷免成功
反惡罷成功！趙少康要賴清德下台　「天下竟然有這麼蠢的執政黨」
快訊／挺過大罷免！　徐巧芯哽咽2度鞠躬致謝：未來努力服務大眾
林濁水：民進黨對不起罷團　傲慢、背離民主連側翼都沒有當好
快訊／台北5席都守住！全台15藍委反罷免成功
快訊／立委服務處驚傳意外！男當場失去呼吸心跳
傅崐萁挺過罷免　罷團認遺憾：尊重多數花蓮人決定
大罷免大失敗　曹興誠：志工的力量拚不過藍營基本盤的動員

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

履歷寫「受領導劇烈撞擊45分鐘」　陸正妹喊冤：被盜照已報警

易烊千璽多名「代拍撲車」…保鑣急抓人　陸媒批：如喪屍出籠

以馴虎比喻智能未來　AI教父辛頓：人類沒有擺脫的選擇但可馴服

揭秘陸最神秘軍校訓練　苦熬高壓深海！聲納兵「錯一次」全滅頂

陸最神秘軍校72年來首招女生　層層「嚴選」首批10人娘子軍曝光

兵馬俑身上發現「100多個工匠指紋」　考古團隊：有部分未成年

俄官媒尋人找到了！　25年前被普丁「吻額」合影的大陸男孩發聲

2025上半年中國土地出讓收入　比高峰期下降逾50%

林佳龍低調訪日　陸外交部向日強烈抗議

水淹到車窗！河北多地出現「洪災」　居民哀嚎：開車像在開船

【超U質水準】凱道散場才1分鐘「超乾淨」！　椅子「全收好疊齊」網：台灣公民素質太扯

【道歉呢？】輾斃男大生肇事駕駛現身殯儀館　阿公阿嬤淚見愛孫最後一面

【措手不及...】屏東85歲翁國道大迴轉！　後車躲閃不及高速衝撞

【雨中集結】凱道反罷造勢破15萬人

【這熱度會出人命】頂著38度高溫施工 工人被活活熱昏倒地！

明道見F4合體興奮聯絡朱孝天　「發現被刪好友」重加後笑翻

連晨翔為愛下廚「狀況百出」XD 劉品言試吃讚：可以耶！

阿KEN甜甜圈爆紅睡不好　阿緯:找人陪睡就可以了

【與死神擦肩而過】轉彎不讓直行？ 騎士被曳引車撞飛重摔！

Kiwebaby噴屎在林進家沙發 　他調監視器抓到放水屁瞬間！

履歷寫「受領導劇烈撞擊45分鐘」　陸正妹喊冤：被盜照已報警

易烊千璽多名「代拍撲車」…保鑣急抓人　陸媒批：如喪屍出籠

以馴虎比喻智能未來　AI教父辛頓：人類沒有擺脫的選擇但可馴服

揭秘陸最神秘軍校訓練　苦熬高壓深海！聲納兵「錯一次」全滅頂

陸最神秘軍校72年來首招女生　層層「嚴選」首批10人娘子軍曝光

兵馬俑身上發現「100多個工匠指紋」　考古團隊：有部分未成年

俄官媒尋人找到了！　25年前被普丁「吻額」合影的大陸男孩發聲

2025上半年中國土地出讓收入　比高峰期下降逾50%

林佳龍低調訪日　陸外交部向日強烈抗議

水淹到車窗！河北多地出現「洪災」　居民哀嚎：開車像在開船

洪孟楷罷免案未過關　現身感謝支持者：台灣需要監督的力量

甭請辭北市黨部代理主委　戴錫欽：投票結果我們謙卑面對

快訊／大罷免「輾壓式大失敗」！黑熊學院：不盡人意但不會放棄

快訊／24席藍委全數保住！　朱立倫：賴清德應出面跟台灣人道歉

澎湖漁民撈到巨蟹「以為賣不了錢」　竟是台灣新紀錄物種

「多數人對青鳥霸凌感到厭惡」　柯志恩：國民黨會用成績回報支持者

大罷免結果「未如預期」　綠委：每一次挫敗都是累積力量的練習

罷免票過門檻還是罷不掉！傅崐萁喊話賴：要沒私心坐下來談

挺過罷免案！台中3席全保住　藍委齊謝盧秀燕「市政助攻」

快訊／高虹安鞠躬致謝：感受到新竹市民良善勇氣的力量

【驚悚瞬間】高雄男大生遭砂石車輾過　「全身變形亡」母認屍崩潰

大陸熱門新聞

陸女孩應徵董事長助理 誇張經歷寫：曾接受領導劇烈撞擊45分鐘

性感女神疑「真空出席」白襯衫洩身材　粉絲震驚

兵馬俑身上發現「100多個工匠指紋」

男大生「忘關鏡頭」打X槍畫面全直播　線上各校同學看呆

林佳龍低調訪日　陸外交部向日強烈抗議

泡泡瑪特在美提告711販售盜版LABUBU

河北多地現「洪災」居民：開車像在開船

陸最神秘軍校72年來首招女生

陸國防部「最資深」發言人晉升少將

耿爽：美國應對自己在安理會的言行感到羞愧

大陸多地出現「1元起拍」房產

3歲童18樓墜下奇蹟生還　一票人驚：祖宗夠硬

25年前被普丁吻額合影的大陸男孩找到了

行動電源自燃！羅馬仕員工：數月沒見到老闆

更多熱門

相關新聞

易烊千璽有虎媽　高規格打造星路

易烊千璽有虎媽　高規格打造星路

別的小孩還在包尿布、讓爸媽餵飯的年紀，大陸人氣男星易烊千璽已經展露了他音樂與舞蹈的天賦，開始被媽媽以高規格栽培，打造他的巨星之路。從童年起舞台就是日常，易烊千璽不僅是偶像出身的光環少年，更堅韌地一步步寫下如何走向實力演員的教科書範本，完成從童星到國際影帝潛力股的蛻變之路。

等10年！《狂野時代》坎城奪獎

等10年！《狂野時代》坎城奪獎

舒淇「角逐坎城影后有望」

舒淇「角逐坎城影后有望」

舒淇登坎城紅毯戰神東方刺繡禮服

舒淇登坎城紅毯戰神東方刺繡禮服

朱媛媛51歲癌逝！「兒子」易烊千璽：山花終將離去

朱媛媛51歲癌逝！「兒子」易烊千璽：山花終將離去

關鍵字：

易烊千璽代拍湖南長沙私生飯

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／全台25選區結果一次看

趙少康「亮票」！投完罷免票太開心　最高恐挨罰20萬

網紅女警被男友偷拍性愛片　新北警花突發文：謝謝關心

快訊／7-11開出9組發票大獎！只花20元就中千萬

他早已預測0席！揭「大罷免大失敗」致命原因

醫曝4常見國民美食是「腸道毒藥」：恐餵養癌細胞

北韓「全面取締巨乳」　路上看到就帶去檢查

不斷更新／新北5立委「不同意票」領先　將與侯友宜開記者會

罷免金句「小小多山的國家」出自共黨詩人

不斷更新／台中大罷免開票！3席不同意全領先

吳宗憲出手了！　宣布新動向簽下他

張碧晨稱是《花千骨》插曲唯一原唱　汪蘇瀧撕破臉收回授權

傅崐萁喊話賴清德坐下來談

大支開嗆五月天　五迷：要飯仔當我們是塑膠喔

北市罷免案　5立委全部「罷免失敗」！

更多

最夯影音

更多

【超U質水準】凱道散場才1分鐘「超乾淨」！　椅子「全收好疊齊」網：台灣公民素質太扯

【道歉呢？】輾斃男大生肇事駕駛現身殯儀館　阿公阿嬤淚見愛孫最後一面

【措手不及...】屏東85歲翁國道大迴轉！　後車躲閃不及高速衝撞

【雨中集結】凱道反罷造勢破15萬人

【這熱度會出人命】頂著38度高溫施工 工人被活活熱昏倒地！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面