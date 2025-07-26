趙少康亮票恐吃20萬罰金或關2年　北市選委會：警方送地檢署偵辦

▲趙少康亮票恐吃20萬罰金或2年有期徒刑。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

大罷免首波投票今登場，但上午前中廣董事長趙少康投票時竟亮票，引發各界關注。中選會表示，依《公職選罷法》規定，投票人圈定後，不得將圈定內容出示他人，違者依同法第105條進行開罰，可處2年以下有期徒刑、拘役或科20萬元以下罰金。針對此案，北市選委會表示，已由台北市警察局聯繫檢察官偵辦處理。

前中廣董事長趙少康一早陪同國民黨立委羅智強投票，兩人接受完媒體訪問後，趙少康則上樓投票，不過趙少康投完票離開圈票區，竟然直接打開票紙，主動亮票給媒體拍攝，一路到走近票匭後，才對折投入，這樣的亮票行為明顯已涉及違反選罷法。

對此，趙少康對此回應，不小心把選票的背面當成正面展示了，其實自己「不贊成罷免」立場外界都清楚知道，一時失誤，不小心露出正面，這是錯誤示範。

依《公職人員選罷法》第88條第2項規定，投票人圈定後，不得將圈定內容出示他人。違者於同法第105條訂有刑事罰則。至此節核屬司法機關權責，如有檢舉案件，選務機關也會移請檢警機關依法辦理。

第105條規定，違反第63條第2項或第88條第2項規定或有第65條第項各款情事之一，經令其退出而不退出者，處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣20萬元以下罰金。