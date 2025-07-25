「盼繼續在自由空氣裡」　九把刀挺大罷免：對作弊玩家大喊BOOK

▲作家九把刀 。（資料照／記者黃克翔攝）

記者詹詠淇／台北報導

導演兼小說家九把刀今（25日）晚間發文表示，感謝生在台灣，他才能寫出眾多作品，「我的幸運，也是很多人的幸運」，小小的天賦得以在這個多山的小國兌現，我們呵呵的人生，得以在這個環海的小國交織生長。他也透過漫畫《獵人》橋段表示，「明天，你一定有一個空檔，對不合格的作弊玩家，大喊一聲，BOOK！」就可以繼續在自由的空氣裡，快快樂樂吵來吵去哈哈大笑。

九把刀晚間在臉書發文表示，謝謝台灣，能夠生在台灣，他才能寫出哈棒傳奇、上課不要看小說、那些年我們一起追的女孩之上課打手槍、月老之大家一起ㄍ機車、等一個人咖啡之大嫂的奶頭有毒，等等看似沒營養實則蕩氣回腸的作品，並且毫無刪減呈現給大家。「我好高興！超級喔！我的幸運，也是很多人的幸運」。

九把刀說，我們小小的天賦得以在這個多山的小國兌現，我們呵呵的人生，得以在這個環海的小國交織生長。絕大多數的時候，我們彼此的想法或有不同，酸來酸去，但有一件事我們一定，一定，擁有相同的信念，那就是感謝，感謝這片土地，感謝讓我們如此不同，整天吵來罵去，卻總是在關鍵時刻一起想辦法攜手邁進的民主制度！

九把刀也透過漫畫《獵人》橋段表示，你大概沒空，一天一萬次感謝的正拳，但明天，你一定有一個空檔，對不合格的作弊玩家，大喊一聲，BOOK！堅定！勇敢！施放閃閃發光的卡片！然後，我們就可以繼續在自由的空氣裡，快快樂樂吵來吵去哈哈大笑吧！他強調，只有島的真正主人才能施放的限定卡。他透過截圖表示，「對付外來人士，就用特別的道具，很抱歉，我必須請你們離開。」