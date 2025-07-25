面對少子化風暴　嘉南藥理大學新任校長張翊峰喊出「共好」願景

▲嘉南藥理大學第九屆校長布達典禮，董事長薛淑惠親自頒授聘書給張翊峰校長。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學25日舉行第九屆校長真除布達典禮，正式由代理校長張翊峰博士升任為正任校長，典禮於校內國際會議中心隆重舉行，由董事長薛淑惠女士親自主持，並頒授聘書。

張翊峰表示，面對少子化衝擊與科技快速更迭，他將以「團結共好、開放溝通、積極互助」為核心理念，引領嘉藥邁向下一個教改高峰。

張翊峰為成大環境工程博士，自1999年起服務嘉藥，歷任系主任、學院院長、研發長、副校長等關鍵職務。他深度參與多項關鍵校務，如中長程校務發展計畫、高教深耕、USR計畫與校務評鑑，具備堅實的行政與產學整合實績。

董事長薛淑惠肯定張翊峰二十餘年來對嘉藥的投入與情感，並指出：「張校長兼具教育理想與實務經驗，未來將以『健康永續、創新服務』為願景，推動嘉藥邁向全方位發展。」薛董事長也強調，校園美學與人文營造將成為雙方共同關注的發展軸線。

張翊峰提出嘉藥未來三大重點策略：國際招生與在地連結並進：積極延攬具國際視野師資，拓展雙語與國際合作網絡。智慧校園與AI教育導入：強化學生AI工具實用力，推動跨域整合課程。打造低碳永續校園：整合環境永續暨休閒學院資源，進行校園碳盤查與太陽能設施建置，對接政府節能減碳政策。張校長特別指出，學校將配合中央推動的「大南方矽谷計畫」，發展AI、健康與創新服務等重點領域，建立綠色永續與高科技並存的新型教育模式。

「嘉藥是我人生中最重要的一部分。」張翊峰語氣堅定。他認為，教育環境正面臨劇烈震盪，只有凝聚全體教職員生的力量，才能打造具前瞻性的教學環境。他也呼籲同仁共同建立一個「互助、信任、積極」的團隊文化，在逆境中逆勢翻轉。



張校長最後強調，嘉藥未來將鎖定「健康永續創新服務」為校務主軸，致力培養能夠解決問題、具國際行動力的新世代人才，打造一所貼近時代脈動的綜合型大學。