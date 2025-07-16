嘉藥打造中藥檢測人才搖籃　培訓200人強化品質競爭力

▲嘉南藥理大學開辦中藥品管檢驗研習營，學員實作高效能液相層析儀操作訓練。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對國際對中藥重金屬、農藥殘留、微生物等安全檢測標準日趨嚴格，台灣中藥產業正迎來轉型升級的重要關鍵期，嘉南藥理大學分析檢測中心承接衛福部「中藥廠品管檢驗人員教育訓練計畫」，開辦「中藥廠品管檢驗研習營」，已培育超過200位專業人才，協助業界建立標準化品管體系，接軌國際檢驗規範。

研習營自2024年起開辦，課程以市售常見處方如六味地黃丸、半夏瀉心湯為實例，搭配熟地黃、山茱萸、牡丹皮等中藥材，指導學員進行樣品前處理與高效能液相層析儀（HPLC）分析操作，強化成分鑑定與數據判讀能力，提升產品一致性與安全性。

計畫協同主持人葉錦芬與郭玉萍老師表示，HPLC為現代中藥檢測的重要核心技術，此次課程除重視實務演練，也導入問題排除訓練，讓學員熟悉操作流程並掌握儀器精準度。團隊並邀請藥學系梁峰賓、劉國盛、鄭淨月及唐自強等師資，以及專業層析儀器廠商，進行模組化現場教學，未來將推動建立可複製的教育體系，深化產學鏈結。

嘉南藥理大學自2018年獲教育部指定為全國唯一「分析檢測技術人才培育暨區域技術聯盟基地」，整合高階精密儀器、專業師資與實務平台，長年聚焦中藥成分鑑定與品質檢測，強調以科學數據守護用藥安全。學校表示，未來將持續推動教育訓練、產學合作與檢測創新，打造中藥產業兼具安全性、有效性與國際競爭力的品質保證體系。