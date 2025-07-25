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2025台中玩劇場生活節8月登場　市府力邀夜宿劇場玩整天

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼2025台中玩劇場生活節8月登場，市府邀你夜宿劇場，從白天玩到夜晚。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

「2025台中玩劇場生活節」8月9日至24日在中山堂熱鬧登場，文化局主秘蕭靜萍出席宣傳記者會表示，今年活動全面升級，除了展演，更要帶市民「睡」進劇場、彈進音樂裡，從白天玩到深夜，讓表演藝術走進日常，成為盛夏最Chill的文化冒險，打造屬於台中夏日的「玩劇場」魅力。

文化局表示，「台中玩劇場生活節」是中山堂一年一度最大型的活動，今年比去年更精彩，包含駐館團隊極至體能舞蹈團推出青銀共創的自製節目「野獸派來的」由75歲的青銀共創人員蔡淑金擔綱演出，8月10日（日）下午2時30分上演，即日起於各文化中心與中山堂免費索票。

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▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

今年更首次舉辦「YA！YA！夜！夜宿中山堂 與藝術共眠」，邀市民夜探劇場，與表演團隊共度不眠夜，限量2場次，8月16日至17日、8月22日至23日，由凡徒表演藝術與風動室內樂團帶來夜間演出，並有陸爸爸說演故事劇場陪您入眠，即日起開放報名。

8月9日（六）下午2時30分開幕首日，中山堂廣場設有市集、街頭展演，現場集章還可兌換限定小禮，16時，大廳有「文化常民音樂會」，由徵選素人與本市Taiwan Top團隊-台中室內合唱團及馬來西亞古晉交流團共同演出，邀市民在琴聲與歌聲中度過悠閒午後。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

今年還準備雙名琴 ──「貝森朵夫」與「法吉歐利」，8月9日至8月24日期間在大墩文化中心及中山堂大廳任您彈，讓您成為城市鋼琴家，8月23日壓軸登場的「公主百分百2 生日驚喜」售票演出，由風動室內樂團演出。

大墩文化中心說明，中山堂作為中部重要的專業劇場，已走過35年，以「市民劇場」為目標，致力讓表演藝術走進日常，去年首辦「玩劇場藝術節」獲好評，今年升級為「玩劇場生活節」，結合青銀共創、合唱音樂劇體驗工作坊、跨域藝術講座等多元活動，邀市民暑假一起來「玩劇場」！

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