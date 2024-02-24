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台中媽祖國際觀光文化節開跑　12宮廟30團體場場都精彩

▲▼2024台中媽祖國際觀光文化節開跑，12間宮廟、逾30個表演團體，場場都精彩。（圖／台中市政府提供，下同）

▲▼2024台中媽祖國際觀光文化節開跑，12間宮廟、逾30個表演團體，場場都精彩。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

今（24）日是元宵節，各地不僅有光彩奪目的花燈，大甲鎮瀾宮、梧棲浩天宮、南屯萬和宮晚上也都有精彩表演，原來台中市政府文化局舉辦的年度文化盛事「2024台中媽祖國際觀光文化節」13日已從新社九庄媽起跑，12間宮廟、超過30個表演團隊輪番上陣，活動持續到5月中，歡迎民眾與媽祖同行，體驗融合藝術與宗教的文化活動。

▲▼2024台中媽祖國際觀光文化節開跑，12間宮廟、逾30個表演團體，場場都精彩。（圖／台中市政府提供，下同）

▲▼台中樂成宮。

文化局表示，台中媽祖國際觀光文化節舉辦多年，結合媽祖慶典搭配團隊演出，已成為兼融宗教信仰和表演藝術的品牌文化節慶。透過在地傑出團隊及全國優質團隊的表演，帶領民眾了解媽祖文化。

23日晚間的2場演出，包含大里杙福興宮的HOt SHOCk、踢踏電台和街頭藝人周子益；台中樂成宮則邀請到雲火INFERNO火舞團、皇媂樂團及優尼客，場場都吸引爆滿人潮。

▲▼2024台中媽祖國際觀光文化節開跑，12間宮廟、逾30個表演團體，場場都精彩。（圖／台中市政府提供，下同）

24日晚間，梧棲浩天宮邀請黃裕翔、凡徒表演藝術、街頭藝人廖訓佑和永寧社區寧之舞舞蹈班；南屯萬和宮也邀請國光歌劇劇團演出精采大戲《龍鳳呈祥》。

▲▼2024台中媽祖國際觀光文化節開跑，12間宮廟、逾30個表演團體，場場都精彩。（圖／台中市政府提供，下同）

▲▼大里杙福興宮。

另外，大甲鎮瀾宮元宵晚會，邀請台中文威龍獅戰鼓團、極至體能舞蹈團、道格拉斯（雙人雜耍表演）、綠龍（大提琴&中國笛合奏）、藝人How Z、陳華、All In 5表演，與民眾共度元宵佳節。

▲▼2024台中媽祖國際觀光文化節開跑，12間宮廟、逾30個表演團體，場場都精彩。（圖／台中市政府提供，下同）

4月起，北屯南興宮、台中萬春宮、社口萬興宮、豐原慈濟宮、大肚萬興宮、梧棲朝元宮等陸續展開，由金宇園掌中劇團、妙璇舞蹈團、軒豪樂團、九天民俗技藝團及明華園日字戲劇團等帶來精采演出，好戲連連、場場精彩絕倫，絕對不能錯過！

▲▼2024台中媽祖國際觀光文化節開跑，12間宮廟、逾30個表演團體，場場都精彩。（圖／台中市政府提供，下同）

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