彰化公安意外！施工挖破管線醫院前瓦斯狂噴　消防灑水警戒

▲彰化市挖斷管線瓦斯外洩消防到場灑水警戒。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市雲長路今（25日）上午驚傳瓦斯外洩意外！施工單位進行路面刨除作業時，不慎挖破地下瓦斯管線，導致大量瓦斯噴洩，現場頓時瀰漫濃濃瓦斯味。由於事發地點就在「漢銘基督教醫院」正前方，警消不敢大意，緊急噴水戒備，危機在1小時內解除。

上午工程人員在雲長路進行例行性路面刨除作業時，突然「碰」的一聲挖破地下瓦斯管線，現場立即傳出嘶嘶巨響，大量瓦斯氣體噴湧而出，周邊都聞得到濃郁瓦斯味，路過民眾嚇得掩鼻閃避。

▲彰化市挖斷管線瓦斯外洩消防到場灑水警戒。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣消防局獲報後，火速派出2輛消防車、4名消防人員趕往現場。彰化分隊隊員謝明憲指揮搶救，使用五用氣體偵測器確認外洩情形後，立即佈設水線持續噴灑水霧稀釋瓦斯濃度，並嚴格管制周邊禁止任何火源。警方同步封鎖路段疏導交通，現場氣氛一度緊張。

欣彰天然氣公司接獲通報後，緊急派員到場進行止漏作業。經過專業處理，破損管線終於完成修復，瓦斯停止外洩。消防人員持續在場監測，確認氣體濃度降至安全值後才解除警戒，全程歷時約1小時，所幸未造成任何人員傷亡。