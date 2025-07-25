八里檳榔攤恐怖命案！剪刀插頭頂捅破顱骨　他腦漿外流慘死

記者黃宥寧／台北報導

新北八里區游姓男子於檳榔攤與友人飲酒時疑因誤會翻臉，引發言語、肢體衝突後再起口角，竟持不鏽鋼剪刀猛刺陳姓友人頭頂2刀，導致對方顱骨破裂、顱內出血，搶救10日後仍傷重不治。士林地檢署今（25）日依殺人罪起訴，全案將由國民法官合議庭審理。案件先前曾因裁定無保請回引發家屬抗議，後高院撤銷並裁定收押禁見。

起訴書指出，游男3月9日晚間與陳姓死者等人在八里某檳榔攤飲酒，過程中因潘姓友人懷疑偷翻包包爆發衝突，雖一度平息，眾人回座續飲，卻又因言語摩擦再起糾紛。晚間9時許，游男突然拿起店內剪刀，朝坐在椅子上的陳男頭頂連刺2刀，導致顱骨破裂、腦部重創。

檳榔攤人員急撥119將陳男送淡水馬偕急救，但因創傷性硬腦膜下出血及顱骨破裂併發腦損傷，醫師坦言即使手術成功恐成植物人，家屬最終悲痛放棄急救，陳男於3月19日離世。

游嫌案發後遭當場逮捕，10日依殺人未遂罪移送，檢方聲押卻遭士林地院裁定無保請回，引發家屬不滿與輿論批評。死者兒子為研究所生，趕赴醫院見父親奄奄一息時痛斥：「我爸命都快沒了，兇嫌卻能在街上騎車，這是哪門子的正義？」並質疑「王大陸教唆傷害要500萬交保，為何刺腦袋可以無保？」

▲新北市八里游竣翔持刀刺死陳姓男子遭收押。（資料圖／記者黃資真攝）



他3月15日召開記者會控訴，年初才告訴父親自己快畢業了，如今畢業典禮卻無法與父親一同見證。他並質疑：「藝人王大陸涉及教唆傷害要500萬交保，為什麼拿剪刀刺人腦袋可以無保請回？」呼籲法院與檢方重視，重新羈押游嫌。

檢方隨即提抗告，高等法院撤銷原裁定發回更裁，士林地院3月28日再開庭，認定游嫌犯罪嫌疑重大且有逃亡之虞，裁定羈押禁見。全案偵結後，檢方以殺人罪起訴，將由國民法官審理量刑。