上個月才收掉2間　台中18年燒烤店「全台7分店」熄燈！在地人驚

▲「就醬子烤吧」創立於2007年。（圖／ReadyGo提供）



記者施怡妏／綜合報導

知名連鎖燒烤「就醬子烤吧」創立於2007年，平價實惠選擇種類也多，受到許多在地人歡迎，不過，有網友指出，日前到店內用餐，得知老闆即將全面停業，現有門市將全數關閉，由於物價上漲、人力難請，因此決定收掉。消息引起一票網友不捨，「天啊，麻辣泡麵很好吃耶！」

有網友在Threads發文，日前用餐時，聽到店內員工透露老闆準備結束營業，由於物價上漲、人力不好請，決定收起來了不做了。原PO感嘆，營業18年的烤肉店，有滿滿的回憶，得知消息時非常驚訝，「結帳的時候員工說的，我們才知道結束營業，他就說他們都被遣散了。」

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貼文曝光，一票網友表示，「認真嗎，逢甲的生意也不錯啊」、「可不可以開一間麻辣泡麵加蛋專賣店」、「很喜歡吃他們的泡麵」、「想當年大墩七街真的是我吃串燒的唯一選擇」、「第一次在高中的時候吃到的，居然」、「太可惜了啦！我愛的麻辣泡麵」、「吃了15年的愛店，麻辣泡麵是我的最愛」、「就醬子是我的青春」、「老公剛看到這篇時問我，而我剛拿著外送點的就醬子進門」。

據了解，「就醬子烤吧」今年3月台中永隆店因租約到期率先熄燈；隨後在5月，台中健行店與大雅店也先後宣布結束營業，分別於5月18日及25日正式停業。目前品牌僅剩下4間分店，但卻有消息指出，所有門市可能在今年7月集體熄燈。

《ETtoday新聞雲》記者致電總部電話是空號，電子信箱也未再使用。根據《NOWnews今日新聞》指出，創辦人楊家勳本人表示，最後7間門市確定熄燈，但因為有買家詢問，不排除有新的團隊接手。