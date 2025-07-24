　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

夜店殺警案嫌賴帳東區高檔酒店尋歡　親姊夫調頭寸慘遭殺辯：幫姊討公道

▲中山聯盟林男殘忍殺害親姊夫遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲中山聯盟林男殘忍殺害親姊夫遭警方逮捕。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

曾因參與「信義夜店殺警案」遭判刑的中山聯盟成員林男（31歲、多項前科），24日凌晨驚傳於台北市大安區知名威士汀酒店內行兇，竟當著親姊姊的面，持折疊刀猛刺姊夫陳男（37歲）胸腹2刀，刀尖深入貫穿被害人肺臟、心臟，經警消送往國泰醫院搶救仍宣告不治，警方隨即將林男依殺人罪嫌逮捕移送法辦。

大安警方表示：7月23日晚間9時許，林男與友人在酒店飲酒，24日凌晨姊夫致電表示經濟困難想要商調頭寸，雙方約定面談借款事宜，林男的姊姊也一同到場。不料協商破局，林男認為姊夫貿然當眾人面前向他要錢，讓他「失面子」當場兩人爆發肢體衝突。

▲中山聯盟林男殘忍殺害親姊夫遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

姊姊見場面火爆，建議改天再談，林男疑因面子掛不住，情緒失控，趁姊夫與姊姊在酒店9樓準備搭電梯離開包廂時，突然從大廳衝出，持摺疊刀猛刺姊夫左胸下方與腹部各一刀，導致姊夫當場倒地失去意識，送往國泰醫院搶救，仍於清晨4時17分宣告不治。

警方調查指出，林男在2014年震驚社會的「信義夜店殺警案」。當年警員薛貞國到夜店處理糾紛時，遭中山聯盟成員持棍棒與刀械圍毆致死，林男當時也趕赴現場助勢，雖未直接參與致命攻擊，但仍因聚眾致人於死助勢罪遭判刑7個月定讞。

出獄後他未見悔意，反而另組新中山聯盟，繼續替人討債，未料這回在東區高檔酒店飲酒作樂卻因細故狠心殺害親姊夫、林男在警詢時辯稱：是因姊夫在外「行為不檢」，長期對姊姊不忠，自己才會失控出手替姊姊「出氣」

但林男親姊則表示，兩人係因生活困難，當晚到酒店與弟弟調頭寸，未料丈夫因此遭親弟殺害。警方目前已掌握行兇現場監視器畫面，並查扣作案用折疊刀，另外並在林男身上查扣一把彈簧刀，警方偵訊後將林男依涉犯殺人罪嫌移送台北地檢署複訊。

獨／汐止夫妻雙亡現場發現安眠藥　檢警釐清有無加工自殺

獨／汐止夫妻雙亡今相驗　「被害人遭詐騙沒附卷」警挨批蒐證不齊

 北市罷團驚傳遭暴力攻擊　男子揮拳「文山退葆」慘遭壓制逮捕

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
513 3 2861 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中27日送肉粽「路線曝光」　喪家提醒迴避
國小畢業生玩水失蹤　爸嘆：前一天才講說別去海邊
快訊／不甩保護令！台中恐怖男持刀狂砍前女友母女　滿地鮮血
北市知名酒店命案！37歲男慘死　殺警案主嫌：我是替姊姊出氣
獨／猛刺2刀殺死親姊夫！　信義殺警案主嫌移送法辦
三颱狂奔！范斯高「轉彎甩尾」2波豪大雨紅發紫　全台濕到周末

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

又傳違反保護令傷人！台中男持刀攻擊前女友母女　豐原車站滿地血

台南3國小畢業生玩水1人失蹤　爸嘆：前一天才講說別去海邊

夜店殺警案嫌賴帳東區酒店尋歡　親姊夫討債慘遭殺辯：幫姊討公道

獨／喬債不成2刀刺死姊夫　信義殺警案主嫌移送法辦

刑事局南打大隊長涉賄「偵訊走地下車道引議」　檢：個案無特權

快訊／沈慶京1.8億交保獲自由　無表情上車離開

快訊／「澳洲Global」騙投資大麻吸金上億　2人羈押禁見

前桃市議員吳宗憲9年「詐領近千萬助理費」　遭裁定羈押禁見

黃金海岸救溺現場突傳男子昏倒　消防急CPR搶命

夜店妹遭野男3度性侵！崩潰「拉朋友下水」：問她要不要給你上

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

【沒綁繩還敢嗆？】現炒店土狗咬傷騎士！飼主瞎扯：咬人是牠的自由

李多慧下班後「泡澡放鬆」　網友歪樓：浴巾好多條！

Rosé下台「腳滑慘摔」 秒爬起...繼續唱歌！

【髮廊變急診室】男子理髮到一半昏倒 客人直接CPR開救！

【謝謝我的超人】市場爸收掉10年攤子　女兒哽咽告白

又傳違反保護令傷人！台中男持刀攻擊前女友母女　豐原車站滿地血

台南3國小畢業生玩水1人失蹤　爸嘆：前一天才講說別去海邊

夜店殺警案嫌賴帳東區酒店尋歡　親姊夫討債慘遭殺辯：幫姊討公道

獨／喬債不成2刀刺死姊夫　信義殺警案主嫌移送法辦

刑事局南打大隊長涉賄「偵訊走地下車道引議」　檢：個案無特權

快訊／沈慶京1.8億交保獲自由　無表情上車離開

快訊／「澳洲Global」騙投資大麻吸金上億　2人羈押禁見

前桃市議員吳宗憲9年「詐領近千萬助理費」　遭裁定羈押禁見

黃金海岸救溺現場突傳男子昏倒　消防急CPR搶命

夜店妹遭野男3度性侵！崩潰「拉朋友下水」：問她要不要給你上

金馬名導婁燁被控「侵占數千萬」發聲了！　怒指：完全是誣陷

台中清水27日送肉粽「路線曝光」　喪家提醒迴避

MIDO復古錶掌握世界時間　飛行員風格錶帶還可變極簡款

明道見F4合體興奮聯絡朱孝天　「發現被刪好友」重加後對話曝光

AI助攻太猛！Alphabet營收飆964億　美股標普創歷史高點

蘭蔻七夕唇膏聯名月老送你過爐紅線　免費體驗24H線上愛情靈籤

又傳違反保護令傷人！台中男持刀攻擊前女友母女　豐原車站滿地血

昱台國際去年3月底上興櫃以來股價逾倍數漲　預計今年10月底轉上櫃

宣傳《零日攻擊》挨酸「那台獨攻擊真的不好看」　連俞涵高EQ回擊被讚翻

床頭吵床尾和！川普：我希望馬斯克的企業蓬勃發展

李多慧下班後「泡澡放鬆」　網友歪樓：浴巾好多條！

社會熱門新聞

高雄妹控3男藝人「9度性侵」　一二審都吞敗

獨／汐止雙亡夫妻曾是藝壇佳話　才債務更生卻遇詐

激戰10萬粉女警！渣警網售性愛片：叫聲像母狗

驚悚畫面曝！男大生遭砂石車輾斃　母認屍崩潰

OL遭老闆拉到廁所脫褲性侵拍片！法官看監視器畫面傻了

社宅住9年到期！林口男找屋壓力大「19樓墜落亡」

公公每天要視訊！媳住婆家不到1個月遭性侵

夜店妹遭野男3度性侵！崩潰「拉朋友下水」：問她要不要給你上

即／彭振聲喪妻出庭崩潰：我家破人亡！法官休庭10分鐘

蘭嶼「情人洞」潛水變永別　老婆被螺旋槳擊中亡

妻搭機來台猝死　魔鷹現身中壢殯儀館畫面曝

「媽、我頭上刺刺的」　榕樹壓死碩一生滿月入夢

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

「血一路往後流」國光號內部畫面曝光

更多熱門

相關新聞

獨／2刀刺死姊夫　殺警案主嫌送辦

獨／2刀刺死姊夫　殺警案主嫌送辦

曾犯下台北市信義區夜店殺警案的中山聯盟林姓要角，24日凌晨與姊夫相約酒店談判債務問題卻不歡而散，林男竟當著姊姊的面，朝姊夫胸腹部要害猛刺2刀，經送醫後不治，警方將林男依殺人罪嫌逮捕移送法辦。

快訊／徐巧芯前助理涉吸金！10萬交保

快訊／徐巧芯前助理涉吸金！10萬交保

即／沈慶京現身北院！4天湊齊1.8億

即／沈慶京現身北院！4天湊齊1.8億

台南3國小畢業生戲水1失蹤　陸海空緊急搜救

台南3國小畢業生戲水1失蹤　陸海空緊急搜救

即／台南黃金海岸3國小生落水！2獲救1失蹤

即／台南黃金海岸3國小生落水！2獲救1失蹤

關鍵字：

夜店殺警案

讀者迴響

熱門新聞

小A辣爆「和美國球星開房過夜」！極樂私生活全曝光

高雄妹控3男藝人「9度性侵」　一二審都吞敗

台子公司被華為天才少年買63%股份　股價漲超640%

獨／汐止雙亡夫妻曾是藝壇佳話　才債務更生卻遇詐

Kiwebaby放水屁噴屎在林進家沙發

統神SWAG脱了「2女優愛撫」全程無反應！

洩題給台灣？　川普連發文曝滿足1條件才降稅：將徵15％至50％

激戰10萬粉女警！渣警網售性愛片：叫聲像母狗

Coldplay偷情CEO「正宮爆毀滅性證據」！

即／泰出動6架F-16！摧毀柬埔寨2據點

驚悚畫面曝！男大生遭砂石車輾斃　母認屍崩潰

小A辣開房美球星「進房獨處過程」全曝光！

OL遭老闆拉到廁所脫褲性侵拍片！法官看監視器畫面傻了

朱立倫嗨喊「大罷免可以不投票！」　民進黨回應了

快訊／蔡英文正式對大罷免表態！　「感謝民團展現台灣人民韌性」

更多

最夯影音

更多

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面