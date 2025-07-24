夜店殺警案嫌賴帳東區酒店尋歡　親姊夫討債慘遭殺辯：幫姊討公道

▲中山聯盟林男殘忍殺害親姊夫遭警方逮捕。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

曾因參與「信義夜店殺警案」遭判刑的中山聯盟成員林男（31歲、多項前科），24日凌晨驚傳於台北市大安區知名威士汀酒店內行兇，竟當著親姊姊的面，持折疊刀猛刺姊夫陳男（37歲）胸腹2刀，刀尖深入貫穿被害人肺臟、心臟，經警消送往國泰醫院搶救仍宣告不治，警方隨即將林男依殺人罪嫌逮捕移送法辦。

大安警方表示：7月23日晚間9時許，林男與友人在酒店飲酒，24日凌晨姊夫致電表示經濟困難想要商調頭寸，雙方約定面談借款事宜，林男的姊姊也一同到場。不料協商破局，林男認為姊夫貿然當眾人面前向他要錢，讓他「失面子」當場兩人爆發肢體衝突。

姊姊見場面火爆，建議改天再談，林男疑因面子掛不住，情緒失控，趁姊夫與姊姊在酒店9樓準備搭電梯離開包廂時，突然從大廳衝出，持摺疊刀猛刺姊夫左胸下方與腹部各一刀，導致姊夫當場倒地失去意識，送往國泰醫院搶救，仍於清晨4時17分宣告不治。

警方調查指出，林男在2014年震驚社會的「信義夜店殺警案」。當年警員薛貞國到夜店處理糾紛時，遭中山聯盟成員持棍棒與刀械圍毆致死，林男當時也趕赴現場助勢，雖未直接參與致命攻擊，但仍因聚眾致人於死助勢罪遭判刑7個月定讞。

出獄後他未見悔意，反而另組新中山聯盟，繼續替人討債，未料這回在東區高檔酒店飲酒作樂卻因細故狠心殺害親姊夫、林男在警詢時辯稱：是因姊夫在外「行為不檢」，長期對姊姊不忠，自己才會失控出手替姊姊「出氣」

但林男親姊則表示，兩人係因生活困難，當晚到酒店與弟弟調頭寸，未料丈夫因此遭親弟殺害。警方目前已掌握行兇現場監視器畫面，並查扣作案用折疊刀，另外並在林男身上查扣一把彈簧刀，警方偵訊後將林男依涉犯殺人罪嫌移送台北地檢署複訊。



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