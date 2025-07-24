「脫鈎斷鏈」是孤立自己　習近平：中歐要開放合作妥善處理分歧

▲ 中歐領導人會晤 。（圖／翻攝 中國外交部官網）

記者任以芳／綜合報導

中歐建交50週年之際，中國國家主席習近平今（24）日上午在北京人民大會堂會見來華出席第二十五次中國—歐盟領導人會晤的歐洲理事會主席科斯塔與歐盟委員會主席馮德萊恩。這場高層會晤聚焦中歐戰略合作、全球治理挑戰以及當前備受關注的稀土出口政策，「脫鉤斷鍊」只是孤立自己，釋出中歐關係「穩中求進、合作為先」的重要訊號。

習近平指出，中歐建交50年來，交流合作成果豐碩，既成就彼此又惠及世界，其中的重要經驗和啓示就是相互尊重、求同存異、開放合作、互利共贏。這也是中歐關係未來發展應該堅持的重要原則和努力方向。今年是中歐建交50週年和聯合國成立80週年，中歐關係又站在一個關鍵歷史節點。中歐都是主張多邊主義、倡導開放合作的建設性力量，國際形勢越是嚴峻複雜，中歐就越要加強溝通、增進互信、深化合作。

習近平就中歐關係未來發展提出三點主張。一是堅持相互尊重，鞏固夥伴關係定位。如果用西方走過的路來衡量中國，對中國的認知就會失之偏頗。中歐歷史文化、道路制度、發展階段的確不同，但這種差異過去沒有成為中歐建交和關係發展的障礙，今後也不應該阻礙雙方關係發展。當前歐洲面臨的挑戰不是來自中國。

習近平表示，中歐之間沒有根本利害衝突和地緣政治矛盾，合作大於競爭、共識多於分歧的基本面和主基調沒有變。中方始終從戰略高度和長遠角度看待和發展中歐關係，將歐洲視為多極世界中的重要一極，一貫支持歐洲一體化和歐盟戰略自主。希望歐方也能尊重中國人民選擇的道路和制度，尊重中國的核心利益和重大關切，支持中國發展繁榮。中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方。雙方要深化戰略溝通，增進理解和互信，樹立正確的相互認知。

二是堅持開放合作，妥善處理分歧摩擦。歷史和現實證明，相互依賴不是風險，利益交融不是威脅，提升競爭力不能靠「築牆設壘」，「脫鈎斷鏈」只會孤立自己。「降依賴」不能減合作。中歐經貿關係的本質是優勢互補、互利共贏，應該也完全能夠在發展中實現動態平衡。中國高質量發展、高水平對外開放將為中歐合作提供新機遇、拓展新空間。中歐要深化綠色和數字夥伴關係，促進相互投資合作。希望歐方保持貿易和投資市場開放，克制使用限制性經貿工具，為中國企業赴歐投資興業提供良好營商環境。

三是踐行多邊主義，維護國際規則秩序。面對戰爭與和平、競爭與合作、封閉與開放的重大選擇，多邊主義、團結合作才是正確答案。中歐要共同維護第二次世界大戰結束後建立起來的國際規則和國際秩序，與時俱進推動構建更加公正合理的全球治理體系，攜手應對氣候變化等全球性挑戰，讓多邊主義的火炬照亮人類前行之路。中歐要支持通過政治手段和平解決國際爭端。中方一貫從事情本身的是非曲直出發，主張勸和促談，倡導標本兼治。中方願同歐方加強協調，推動今年聯合國氣候變化貝倫大會取得成功，為應對氣候變化和全球綠色轉型作出更大貢獻。中方也願同歐方開展人工智能領域政策溝通和務實合作，共同推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。

▲ 習近平會見歐洲理事會主席科斯塔、歐盟委員會主席馮德萊恩 。（圖／翻攝 中國外交部官網）

歐方表示，習近平主席有關歐中關係的三點主張至關重要。建交50年來，歐中在廣泛領域開展合作，規模和深度不斷拓展，成為彼此重要合作和貿易夥伴，助力了各自經濟繁榮和人民福祉提升。中國已成為製造業和科技大國，讓數億人脫貧，中國的發展令全球震撼，給世界重要啓示，歐方相信並支持中國取得更大發展。歐盟和中國都是世界上的重要力量，歐中關係對雙方和世界都極為重要。歐方致力於深化歐中關係，建設性處理分歧，推動雙方合作在平衡、對等、互惠基礎上持續取得更多積極成果。

歐方不尋求與中國「脫鈎斷鏈」，歡迎中國企業到歐洲投資興業。面對動蕩不安、充滿不確定性的世界，歐中要擔負責任，共同堅持多邊主義，維護聯合國憲章宗旨和原則，攜手應對氣候變化等全球性挑戰，推動解決地區熱點問題，維護世界和平穩定。歐方期待同中方一道，續寫歐中關係下一個50年更加精彩的篇章。

中國外交部發言人郭嘉昆今主持例行記者會。針對歐盟對中國限制稀土金屬和稀土磁體的出口表示了關切，中歐領導人會晤是否談及此事？

郭嘉昆表示，「中方的政策符合國際慣例，我們願同有關國家和地區繼續加強出口管制領域的對話合作，共同維護全球產供鏈穩定與安全。」