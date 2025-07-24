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快訊／抓到了！基隆男持開山刀砍人跳樓逃逸　警循線逮人

記者郭世賢、葉品辰／基隆報導

基隆深溪路昨（23）日下午傳出一起與毒品交易有關的砍人逃逸案，一名24歲林姓男子在民宅遭32歲蔡姓男子用開山刀砍傷，員警獲報後立即趕抵該民宅，並通報救護人員將林男送醫，然蔡男已從2樓跳窗逃逸。屋內有4男1女，且查獲毒品依托咪酯煙彈、煙油及安非他命等毒品，警方立即將在場4人帶回偵訊並移由台灣基隆地方檢察署偵辦。至於蔡嫌已於下午落網。

▲砍人兇嫌從2樓跳窗逃逸，今已遭警方逮捕。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲砍人兇嫌從2樓跳窗逃逸，今已遭警方逮捕。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方表示，基隆市警第二分局深澳坑派出所於23日下午獲報，深溪路一處民宅有人遭開山刀砍傷，警方到場見屋內有4男1女，其中24歲林男因不明原因遭砍表情痛苦，右臂與右胸各有10公分與20公分刀傷，身上血跡斑斑。警方立即通報救護人員將林男送醫，並在民宅內查獲毒品依托咪酯煙彈、煙油及安非他命等證物，立即將在場人等4人帶返所偵訊，詢問後依毒品危害防制條例、刑法傷害等罪嫌移由台灣基隆地方檢察署偵辦。

▲基隆民宅傳出疑似因毒品交易引起的持刀傷人案。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲砍人兇嫌從2樓跳窗逃逸，將臨停1樓的特斯拉車頂撞碎。（圖／記者郭世賢翻攝）

另外，砍人男子在警方到場前就從2樓跳窗逃離，跳下時還將一輛要價超過300萬的臨停特斯拉Model X天窗車頂撞碎，據目擊民眾描述，跳下來的男子身型壯碩，跳下後快速離開現場，警方循線追查，已於今(24)日下午在信一路段緝獲蔡男到案說明中。

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