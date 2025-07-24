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基隆肉販「豬腸」塞1物　意外破獲12年凶殺懸案

警方在阿來（中）攤位上的豬腸裡翻出吸管，人贓俱獲。（翻攝畫面）

▲警方在阿來（中）攤位上的豬腸裡翻出吸管，人贓俱獲。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

25年前，1位屏東老農夫邀請2個朋友回家飲酒唱歌，沒想到卻被2人綁架勒贖，最後殘忍撕票，棄屍蓮霧園，警方事後循線逮捕共犯，但主謀一直沒有落網，遭到通緝。原來主謀犯案後隱姓埋名，躲了12年，最後到基隆的市場賣豬肉，因為貪小便宜，調包同業的豬腸，同業為了抓賊，在豬腸裡塞了吸管做記號，當場人贓俱獲，也意外讓綁架殺人犯的身分曝光，被送入大牢。

基隆仁愛市場1名豬肉攤商阿傑因發現自家的豬腸多次被調包，氣得在豬腸做記號並報警處理，警方後來在同行阿來的攤位上，翻出藏有吸管的豬腸，當場人贓俱獲，以竊盜罪逮捕他，但阿來被帶回警局後，回答不出自己的父母及配偶姓名，警方不斷追問，阿來才坦承自己姓陳、綽號阿銘，12年前曾犯下屏東老農綁架撕票案。

攤商將（東森新聞提供）吸管塞進豬腸做記號，意外抓到綁架殺人犯。

▲攤商將吸管塞進豬腸做記號，意外抓到綁架殺人犯。

基隆市警方隨即聯繫屏東縣警局及屏東地檢署，將阿銘解送歸案，原來，當年23歲的阿銘因逃兵躲到屏東，在檳榔攤認識1名種蓮霧的老農夫，以及幫老農夫打工的阿永，3人經常在檳榔攤飲酒聊天。

2000年9月20日晚上，老農夫邀阿銘跟阿永到家裡喝酒唱歌，凌晨2點多，2人見老農已喝醉，阿銘拿硬物重擊老農夫頭部，再將頭破血流的老農夫拖上汽車擄走，計畫向家屬勒贖錢財，這幕湊巧被起床上廁所的老農夫妻子撞見，阿銘立刻拿西瓜刀架在她脖子上，搜刮完家中財物後，2人合力將老農夫妻綑綁手腳，並開車將夫妻一起擄走。

警方調出撕票案的查緝專刊，確認阿來就是躲了12年的主謀。（翻攝畫面）

▲警方調出撕票案的查緝專刊，確認阿來就是躲了12年的主謀。

不幸的是，老農夫因顱內出血，不久就沒了呼吸心跳，阿銘及阿永將老農夫的屍體棄置在蓮霧園裡，棄屍後，2人逼老農夫的妻子打電話向親友借錢，還嗆聲若不給錢，就等著幫丈夫收屍。不知道丈夫已死亡的老農夫妻子，向親友借了10萬元拿給阿銘，並苦求2人放她回家，才能籌到更多贖金，2人決定釋放她，分頭逃逸，但老農夫的妻子認為丈夫恐遭不測，立刻報警。

警方獲報後，很快在蓮霧園發現老農夫的屍體，追捕2人，後來警方在屏東縣道路上發現阿銘使用的車輛，但在攔捕時阿銘衝撞警車，之後棄車逃逸，不知去向，幾天後，警方循線在桃園火車站逮捕阿永，將他依強盜殺人罪送辦。

阿銘駕駛死者的車（圖）衝撞警車後，棄車逃逸，人間蒸發。（東森新聞提供）

▲阿銘駕駛死者的車（圖）衝撞警車後，棄車逃逸，人間蒸發。

法院審理後，將阿永判處無期徒刑定讞，但主嫌阿銘卻像人間蒸發，沒想到12年後，阿銘竟因為1根吸管意外落網。阿銘歸案後告訴法官，他犯案後隱姓埋名，後來在基隆仁愛市場用「阿來」這個名字與女友合資擺攤。法院審酌阿銘與死者無冤無仇，為了錢財殺害死者、擄走死者妻子，事後也未賠償死者家屬，但考量他逃亡期間未再犯案，最後判處他無期徒刑定讞。


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