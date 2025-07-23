竹節草颱風最快今晚生成　不排除「雙颱牽引」接近台灣

▲范斯高颱風路徑趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

范斯高颱風明、後天最接近台灣，北部地區雨勢明顯，午後中南部也要留意局部大雨。另外，熱帶性低氣壓TD11預計今天入夜到明天增強為第8號颱風「竹節草」，預估從台灣東方外海通過，周五至周六較接近台灣，可能與范斯高有互相牽引作用。

中央氣象署預報員林定宜表示，范斯高颱風明、後天最接近台灣，北部地區將有明顯雨勢，熱帶低壓TD11則在今天入夜到明天可能增強為竹節草颱風，預計先在呂宋島上方逆時針打轉，再從台灣東方外海北上通過，周五至周六較接近台灣，雲雨帶以海上為主，可能與范斯高有互相牽引作用，但兩者都是小型颱風，預估風雨不大。

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▲颱風范斯高以及準竹節草的路徑預測。（圖／氣象署提供）

林定宜指出，明、後天范斯高颱風外圍雲系影響，北部、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為午後局部短暫雷陣雨，中南部及其他山區有局部大雨機率。明晚到後天北部有短暫陣雨或雷雨，甚至有局部大雨機率，中南部及東北部不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲午後局部短暫雨，中南部及其他山區有局部大雨。

他指出，周六至下周三受大低壓帶影響，西半部有局部短暫雨，其他地區多雲午後局部短暫雷陣雨。周六環境轉為西南風，中南部要留意局部大雨。下周一至周三中南部不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲午後局部雷陣雨。

另外，林定宜表示，明天到周六基隆北海岸、東半部、蘭嶼及綠島有長浪發生；周五至周六馬祖也有長浪，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）