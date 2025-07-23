雲林17世紀史實研究工作坊　聯手學界地方力量...完善縣志編纂

▲雲林縣政府舉辦「17 世紀雲林史實研究共識工作坊」，共同探討17世紀雲林早期歷史發展。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

為推動《雲林縣志》書寫工作，深化地方文化研究，雲林縣政府舉辦「17 世紀雲林史實研究共識工作坊」，邀集多位學界專家、《雲林縣志》與《鄉鎮志》編纂團隊人員，以及眾多關心地方文化的民眾與研究者齊聚一堂，共同探討17世紀雲林早期歷史發展。

活動開場，由縣長張麗善親自頒發「雲林縣志榮譽顧問聘書」予中央研究院李豐楙院士，以及「雲林縣鄉鎮市志榮譽顧問聘書」予《雲林縣志》總編纂吳學明教授。張麗善表示，感謝李豐楙院士、王汎森院士及吳學明教授為《雲林縣志》及《鄉鎮市志》提供專業指導與建言，為提升本縣志書編纂品質的重要推手，也為地方文化建構奠定更堅實的基礎，未來仍持續借重學者專業性，共同完善縣府與公所縣志及鄉鎮市志內容。

張麗善指出，雲林縣是全台灣唯一沒有縣志的縣市，在1973年曾有《雲林縣志稿》，但遲遲無法完成，她上任後決定推動完成雲林縣志，我們也非常榮幸，透過張清良總顧問，邀請到雲林子弟吳學明教授擔任總編纂，吳教授經驗豐富，曾參與多個縣市的縣志編纂。她強調，能夠完成《雲林縣志》是一項歷史大業，不僅表達對先人的敬重，也能讓下一代了解家鄉歷史與背景，更是給旅外鄉親的重要精神支持，讓他們在外縣市也能感受到雲林人的驕傲與尊嚴。



張麗善進一步說明，《雲林縣志》不僅是地方治理的重要依據，更是文化保存與世代傳承的資產。雲林縣政府自2021年啟動縣志編纂，目前已進入期末階段，預計於2025年完成各志篇20萬字文稿撰寫與修正，屆時將公開展示供各界閱覽。經成果定稿後，2026年可正式出版雲林縣史上第一部《雲林縣志》。

全書共分9志（每志為一卷），加上卷首與卷尾，共計11卷34篇，內容涵蓋沿革、地理、政事、經濟、教育、社會、宗教、文化與人物等面向，完整記錄雲林歷史文化，是拼起臺灣歷史的重要一塊拼圖。

總編纂吳學明教授表示，他是雲林人，原本退休後打算專注於個人研究，但張縣長、總顧問與陳處長希望他能回來協助《雲林縣志》的編纂工作，他很猶豫但還是答應了。這真的是份艱鉅的任務，感謝超過110位學者專家的共同參與及支持，這次編纂幾乎集結全台最重要、活躍的學者，我們審查過程嚴謹，為釐清具爭議的歷史議題，特別舉辦共識工作坊。

這在其他縣市並不常見，展現我們對歷史研究與在地情感的重視。他也感謝各鄉鎮耆老願意接受訪談，共同豐富內容。雖然壓力大，但大家堅持品質、尊重歷史，希望明年能順利完成這項龐大工程，出版雲林第一部完整的縣志。

中央研究院李豐楙院士則說，身為雲林子弟，他非常欣慰看到《雲林縣志》這塊拼圖終於補上，張縣長能推動並完成這項工作，不僅是對歷代先賢有了交代，也為當代的我們留下努力的足跡，也鼓勵下一代要認真做事。張縣長完成的不只是縣志，而是一項百年大業，深具意義。

▲雲林縣政府舉辦「17 世紀雲林史實研究共識工作坊」，共同探討17世紀雲林早期歷史發展。（圖／記者游瓊華翻攝）