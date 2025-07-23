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屏東夏日「童話冰宮」爆黃牛搶票　縣府祭兩措施緊急應變

▲屏東夏日狂歡祭「童話冰宮」民眾排隊索票。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東夏日狂歡祭「童話冰宮」民眾排隊索票。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東夏日狂歡祭「童話冰宮」吸引大批民眾排隊索票，竟短短一週內傳出黃牛票轉售亂象，令人錯愕。縣府緊急祭出應變措施，限縮每人索票張數並擴大入場人數，並加強巡場稽查，提醒民眾切勿轉售票券，違者恐觸犯《社維法》，最高可罰三萬元，得不償失。

夏日狂歡祭舉辦邁入第4年，短短幾年內已迅速成為最受親子期待及歡迎的暑期活動。今年規劃五大主題，包括「童話冰宮」、「甜蜜の森」、「狂歡遊樂園」、「夏日遊園派對嘉年華」及「主題特色賣店」，其中最大亮點就是童話冰宮，13米長的冰雕溜滑梯、晶瑩剔透的冰屋與冰雕迷宮等，立即擄獲大小朋友的心。

夏日狂歡祭活動設施全部免費，冰宮為維持品質，採索票限額入場，除週三活動修整日外，週日至週四開放10梯次，週五週六增加至12梯次，每梯次50人，一天分二個時段開放索票。19日正式開園當天，雖然天公不作美雨勢綿綿，但排隊索取冰宮票券的人龍仍然不斷，沒想到近日竟傳出有人轉售黃牛票，讓主辦單位始料未及且震驚。

傳播暨國際事務處指出，最初為方便民眾索票可以一家同樂，冰宮設定一人最多可領4張票，不料有心人鑽漏洞，出動多人領票後私下兜售，不僅對遵守規矩排隊的民眾不公平，也讓縣府的美意遭到誤解及扭曲。

為杜絕亂象，傳播處緊急研議，決定調整冰宮索票辦法，改為一人最多可領2張票，五六日每梯次人數也開放增加至80人，盡量讓到場民眾能順利領票入場體驗。

另主辦單位將加強巡場稽查，如經查獲兜售黃牛票，將移請警方依據違反「社會秩序維護法」第64條第2項規定：「非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者」，可處3日以下拘留，或新台幣3萬元以下罰鍰，請民眾遵守遊戲規則，不要轉售觸法受罰壞了遊興

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