國稅局窗口「為何要放麥茶？」　答案揭曉！網學到了：我也要買

▲為什麼桌上要放麥仔茶？（圖／網友@yu_umylene授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

很多公司都會在電腦主機上放上綠色乖乖，代表著「安全」、「順利」，後來也有人會放綠色包裝的「靠得住」衛生棉，象徵機器「靠得住」。近日就有網友發文拋問，那為什麼國稅局的窗口要放「麥仔茶」呢？貼文曝光後，引起熱烈討論。

這名網友在Threads上發文貼出一張照片，可見櫃檯上放了一瓶愛之味麥仔茶，不過這瓶麥仔茶還沒拆過，似乎不是要拿來喝的。因此原PO就想知道，為什麼國稅局的每一個窗口，都要放一罐麥仔茶呢？是不是有什麼諧音哏？

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貼文曝光後，就有網友解答，「麥仔茶的台語發音與『別吵啦』相似」、「麥茶=台語別吵的意思」、「麥茶（麥吵）」。還有網友回應，「我覺得我們台灣這個很可愛，雖然這是我第一次看到，但又學到了」、「台灣大概是全世界唯一一個對諧音認真到會對食物敬畏的國家了吧」、「懂了，製造業要放乖乖，服務業要放麥茶」、「護理站放過，沒用」、「我也要買一瓶年在電話座機上」。

除了乖乖、麥仔茶之外，也有些食物則是大家不想碰的！像是芒果，有著「很忙卻沒結果」的意思；「鳳梨」則有旺旺來的意思，醫護人員等就對此非常忌諱。