保全提早1小時到班竟猝死！公司認定不算工傷：不是上班時間

▲男保全提早1小時到工作崗位，沒想到意外死亡。（圖／翻攝自極目新聞）

圖文／CTWANT

合理嗎？大陸西安一名社區周姓男保全提前1個小時到工作岡位，沒想到在交班前倒在警衛室，送醫搶救宣告不治。雇主認為保全在上班時間前死亡，因此不算工傷，讓家屬難以接受。

根據《極目新聞》報導，保全女兒周女透露，爸爸7月15日提前近1小時去上班，在警衛室等待和夜班保全交班，但換班前突然倒地昏迷，隨即打電話叫救護車送醫，但最後搶救無效身亡，死因為急性心肌梗塞。

家屬事後到社區了解情況，發現警衛室沒有空調等有效降溫的電器，「當天西安最高溫度超過40度，清晨7時許氣溫在32度至33度」，周女認為爸爸是因高溫天氣在工作崗位死的，應該算工傷死亡。然而，雇主卻認為，日班保全的上班時間是上午8時，周姓男保全提前到，不算在工作時間，因此不算工傷，公司只願意提供人道主義賠償。

對此，該公司的負責人回應，周姓男保全生前工作的警衛室和住的宿舍，有電扇但沒有空調。針對去世前後的情況，對方表示不便多說，直指周姓男保全是否為工傷，須由相關單位認定，「我們公司說了不算，家屬說了也不算。員工不幸身亡，我也很痛心」。

律師趙良善透過法條分析，提前到工作岡位不影響工作認定，周姓男保全的行為可視為從事與工作有關的準備工作，屬於工作時間的合理延伸，因此應視為工傷，不過還要結合實際情況，由工傷部門依法認定。

延伸閱讀

▸ 白目少年搭機誆稱「口袋有炸彈」遭逮 母親堅稱「只是玩笑」喊冤：他是好孩子

▸ 去女友家作客！對方家人提去餐廳吃飯卻要他付錢 年收百萬男嘆：沒人問我想吃什麼

▸ 原始連結