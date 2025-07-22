英雙層巴士硬過限高橋「車頂瞬間削平」20傷　恐怖影片曝光

Bus roof ripped off after hitting a low bridge on Barton Lane, Eccles. The drivers a madman ????#Eccles #Salford pic.twitter.com/4DIHsxZqpP — Pundit Jay (@pundit_jay) July 22, 2025

記者趙蔡州／綜合報導

英國一輛雙層巴士21日下午在大曼徹斯特郡行駛時，駕駛不但偏離固定的路線，還無視限高標誌駛入一座運河橋下，導致車頂被橋底瞬間削平，過程中還有一名乘客被甩車車外，事故造成20人輕重傷，巴士駕駛目前已被警方逮捕。

根據The Guardian報導，事件發生在當地時間21日下午3點左右，一輛黃色的雙層巴士行經當地一處運河橋的橋底道路時，駕駛竟無視橋底的3.5公尺限高標誌硬要通過，結果造成車頂被橋底當場削平。

▲雙層巴士通過橋底後，整個車頂全部被削掉。（圖／翻攝自X）

網路上曝光的影片可以看見，雙層巴士通過運河橋的瞬間，車頂被橋底整齊的削平，現場也傳出車殼摩擦的聲響，雙層巴士通過後，第二層還可以看見許多乘客在椅子上抱頭避難。

當地警方表示，事故造成巴士嚴重損毀，還有乘客因此被甩出車外，造成至少3人重傷、17人輕傷。

警方指出，這輛巴士未行駛原定的路線，駕駛也未能遵守限高標誌，才導致事故發生，肇事的50多歲駕駛目前已被依涉嫌過失駕駛造成重傷害罪逮捕，警方已會同大曼徹斯特交通局展開調查。