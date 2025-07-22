　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英雙層巴士硬過限高橋「車頂瞬間削平」20傷　恐怖影片曝光

記者趙蔡州／綜合報導

英國一輛雙層巴士21日下午在大曼徹斯特郡行駛時，駕駛不但偏離固定的路線，還無視限高標誌駛入一座運河橋下，導致車頂被橋底瞬間削平，過程中還有一名乘客被甩車車外，事故造成20人輕重傷，巴士駕駛目前已被警方逮捕。

根據The Guardian報導，事件發生在當地時間21日下午3點左右，一輛黃色的雙層巴士行經當地一處運河橋的橋底道路時，駕駛竟無視橋底的3.5公尺限高標誌硬要通過，結果造成車頂被橋底當場削平。

▲▼英國曼城雙層巴士撞橋削頂　15人受傷一人危殆。（圖／翻攝自X）

▲雙層巴士通過橋底後，整個車頂全部被削掉。（圖／翻攝自X）

網路上曝光的影片可以看見，雙層巴士通過運河橋的瞬間，車頂被橋底整齊的削平，現場也傳出車殼摩擦的聲響，雙層巴士通過後，第二層還可以看見許多乘客在椅子上抱頭避難。

當地警方表示，事故造成巴士嚴重損毀，還有乘客因此被甩出車外，造成至少3人重傷、17人輕傷。

警方指出，這輛巴士未行駛原定的路線，駕駛也未能遵守限高標誌，才導致事故發生，肇事的50多歲駕駛目前已被依涉嫌過失駕駛造成重傷害罪逮捕，警方已會同大曼徹斯特交通局展開調查。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 2 7359 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國一深夜嚴重車禍！1人遭「8車輾過」慘死
快訊／三上悠亞驚現台北街頭！所有騎士轉頭緊盯
LINE「16款免費貼圖」限時下載
國光女神穿高衩泳裝錄影！　「胸前挖大洞」辣爆
台灣關稅是多少？　黃士修：低於25%就要擔心又被出賣了什麼
《讀者文摘》中文版停刊　60年老牌雜誌吹熄燈號
20歲陸男「強姦大嫂」被關9年　他出獄後報復…殺害見義勇為鄰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英雙層巴士硬過限高橋「車頂瞬間削平」20傷　恐怖影片曝光

快訊／美國宣布：退出聯合國教科文組織

馬國恐怖霸凌！國3學生教室內遭圍毆「當場暈厥」　老師一旁目睹

北韓野心曝光？派交換生赴俄學AI　被譏「假人抱筆電作秀」

26%川普關稅來襲！印度8月前難達協議　5度談判仍卡關

美國少女遭姦殺！凶手竟是媽媽男友　判21個無期徒刑「關到死」

日媒臥底揭小紅書考試仲介　「訪日作弊行程」價格曝光

極小耳機肉眼難察　日警破獲中國作弊集團滲透多益考場

降落前突起火！又是「行動電源」釀禍　維珍澳航恐改鋰電池規定

重生！被炸水壩冒出奇蹟森林　學者卻憂恐成「有毒定時炸彈」

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【賺到！】球迷看明星賽手機掉外野...曾頌恩幫忙撿還附自拍XD

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

【超驚險】遊覽車過彎卡山路　33乘客卡半路嚇壞

【鏡頭女王】李多慧明星賽「Wink」神回眸！本人親回：我全都找得到

【暖男變渣男XD】悍將崔維斯幫安芝儇綁鞋帶　南珉貞猛虧：真的是渣男XD

【下架柯總召】「悍草」蛋洗民進黨中央　2男到案認「對時事不滿」

【富邦「JUJU寶貝」吃醋】陳晨威光速抱抱安撫！Julia比出心碎QQ

英雙層巴士硬過限高橋「車頂瞬間削平」20傷　恐怖影片曝光

快訊／美國宣布：退出聯合國教科文組織

馬國恐怖霸凌！國3學生教室內遭圍毆「當場暈厥」　老師一旁目睹

北韓野心曝光？派交換生赴俄學AI　被譏「假人抱筆電作秀」

26%川普關稅來襲！印度8月前難達協議　5度談判仍卡關

美國少女遭姦殺！凶手竟是媽媽男友　判21個無期徒刑「關到死」

日媒臥底揭小紅書考試仲介　「訪日作弊行程」價格曝光

極小耳機肉眼難察　日警破獲中國作弊集團滲透多益考場

降落前突起火！又是「行動電源」釀禍　維珍澳航恐改鋰電池規定

重生！被炸水壩冒出奇蹟森林　學者卻憂恐成「有毒定時炸彈」

快訊／國道一號深夜嚴重車禍！1人遭「8車輾過」慘死

統神加入SWAG願喇舌陳沂　釣出本人：這是在懲罰我嗎？

中華男籃林秉聖、圖齊現身指導　芬園鄉公益籃球訓練營登場

快訊／三上悠亞驚現台北街頭！所有騎士轉頭緊盯　她笑：好可愛

﻿日本向右轉？　石破茂首相之路更加艱困

英雙層巴士硬過限高橋「車頂瞬間削平」20傷　恐怖影片曝光

HYBE前員工「事先得知BTS暫停活動」賣股避損　遭判緩刑加百萬罰金

林智平11局「賭博跑壘」有預判　休息復出後火燙連5場安打

美國通用汽車申請「爛路預警系統專利」！結合自動駕駛還能提前避開

神準！「湯包」湯智鈞　世大運反曲弓排名賽高居第3位

Joeman激瘦30公斤變歐巴　我媽叫我不要再瘦了

國際熱門新聞

甜筒插乳溝　她買土耳其冰淇淋遭性騷

威廉、哈利20歲表妹驚傳身亡　現場有槍

美國宣布：退出聯合國教科文組織

白宮：川普8／1前將寄更多關稅信

美財長示警　8月後稅率恐重返4／2高點

看Coldplay偷情　女HR恐被逐出4500億豪門

26歲網美「揪繼子拍A片」意外懷孕！

Coldplay抓姦片　拍攝者「漏做1事」少賺百萬

以軍再展開地面行動　坦克首度進入加薩中部

戴項鍊「瞬間吸入MRI」慘卡1hr才脫困

「咬斷性侵者舌頭」遭判刑！78歲嬤抗爭60年終獲重審

美眾院通過台灣衝突法案　鎖定中共高層帳戶

印航機長墜機前交代警衛「照顧9旬老父」

男通報「9歲女兒被綁架」　警找到屍體揭殘酷真相

更多熱門

相關新聞

Hyundai氫燃料電池巴士亮相

Hyundai氫燃料電池巴士亮相

交通部今（22）日於高雄展覽館舉辦「2025台灣氫能與電動大客車淨零移動論壇」，現場同步舉辦「氫能巴士試乘」，其中特別由Hyundai南陽實業引進的ELEC CITY FCEV氫燃料電池巴士，讓民眾體驗零碳排大客車的乘坐體驗。

計程車遭灑水車攔腰撞上　男乘客當場斷氣

計程車遭灑水車攔腰撞上　男乘客當場斷氣

高雄79歲翁闖紅燈過馬路　遭下班男開車撞斃

高雄79歲翁闖紅燈過馬路　遭下班男開車撞斃

新莊灑水車撞小黃　1男無呼吸心跳、3傷

新莊灑水車撞小黃　1男無呼吸心跳、3傷

台南奧迪車禍　駕駛受困亡

台南奧迪車禍　駕駛受困亡

關鍵字：

車禍巴士

讀者迴響

熱門新聞

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

台中五口命案今火化　將樹葬長眠

甜筒插乳溝　她買土耳其冰淇淋遭性騷

威廉、哈利20歲表妹驚傳身亡　現場有槍

準颱風范斯高直衝東北外海！周末天氣曝

快訊／范斯高颱風估明天生成！日氣象廳發烈風警報　最新路徑曝

黑幫大哥女兒如廁遭偷拍　怒朝對方家長丟杯子

計程車遭灑水車攔腰撞上　男乘客當場斷氣

17歲少女奔前男友社區被趕出　竟遭色警衛侵犯

性感女神疑「真空出席」白襯衫洩身材　粉絲震驚

可能有雙颱！　最新預測曝

高醫董座爆不倫3／優秀醫護攀上高位全變調　小港醫院員工猛爆馮明珠黑料

女星「闖」飛機駕駛艙拍照挨轟

新北家具工廠爆停業！內部訊息曝光

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

更多

最夯影音

更多

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【賺到！】球迷看明星賽手機掉外野...曾頌恩幫忙撿還附自拍XD

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面