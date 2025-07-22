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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

葉元之遭裁罰不忍了　出面澄清事件始末：前助理妻檢舉2次

▲▼立委葉元之 質詢 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

國民黨立委葉元之因其已故方姓助理的職場霸凌爭議持續升溫，北市勞動局針對相關違法行為展開稽查。繼4月因違反《勞基法》裁處9萬元後，7月再次稽查，發現辦公室未依法給付加班費及未提供特休假，再裁罰4萬元。對此，葉元之針對兩起裁罰及詳細案情進行說明。

葉元之22日於臉書發文回應此事，表示這次的裁罰來源是方姓助理的遺孀「再次檢舉」同一案件，而非勞動局二度進行稽查。他指出，裁罰內容涉及未給付加班費及未提供特休假，並坦承制度上確實有疏漏，但強調此狀況並非「惡意苛扣」，而是「制度落差」所致。

葉元之在貼文中提到，立法院助理的工作性質特殊，辦公室一直採取自由彈性的請假方式，並未明確區分病假、事假或特休假。他指出，方姓助理去年7月到職後，雖偶有遲到、早退或臨時外出辦事，但均未扣薪，且對方至少請了8次病假，他都未限制，此事也因未嚴格將差勤制度化紀錄而起，「這點我們確有不周，也已在上次勞檢後，完全依照台北市政府勞動局的標準改善完畢。」

他感嘆，如果他真的是所謂「慣老闆」，為什麼與方姓前助理同期的助理都還與他奮戰到現在呢？大家在直播上都可以看到助理們，他們都一起努力在為這個工作奮戰當中，希望繼續能為板橋鄉親服務。

對於加班費的部分，葉元之解釋，有些被認定為加班的項目其實是助理在上班時間內可完成的工作，但未主動回覆進度或處理。甚至有一次，他於11月30日晚上在群組分享法案資料供參考，方姓助理隔日凌晨1時許回覆「會去追查」，卻未處理後續，這樣的行為也被認定為加班。他強調，助理的加班費由公費支出，自己沒有苛扣的動機或必要。

針對方姓助理遺孀的指控，葉元之表示部分內容為不實言論，例如他曾對助理說「請假要看時間」或「請辭比請假快」等話，均屬捏造。他強調，相關爆料已被泛政治化，「許多我沒講過的話，都被塞到我嘴裡，澄清也沒用」，但為了捍衛名譽不得不公開澄清，「在今年二月前助理過世時，許多不實指控，我都沒有大動作澄清，因為不想把太多細節公開講出來，但接二連三的爆料，我不得不出來捍衛我的名譽。」

回顧此案，葉元之4月被稽查後涉違反《勞基法》而裁處9萬元，7月再次稽查發現葉辦未依法給付加班費、未給予特休假等兩項目，北市勞動局也證實，該案是由勞工家屬向陳情，經查後確實有違法狀況，合計裁罰4萬元。

葉元之全文如下：

今日關於我辦公室被勞動局裁罰的新聞再次出現，自由時報報導，「台北市勞動局今年7月再度到我的國會辦公室進行勞動檢查，發現有未依法給付加班費，也未給予特休假，依違反《勞動基準法》，各裁罰2萬元，合計裁罰4萬元。」

先澄清一個關鍵事實，這「並非」勞動局二度到我辦公室勞檢，而是方太太「再度檢舉」的同一案件，檢舉我沒給方姓助理加班費及特休。這在上週她向鏡週刊爆料時，我也出面說明過。事實上我數週前已到勞動局說明，且裁處早就出來了，只是方太太選擇今天向自由時報爆料。

對於這次勞動局的裁罰，我坦然接受，並會配合改善。但裁罰的內容，我必須向所有關心我的朋友說清楚，這絕非「惡意苛扣」，而是「制度的落差」。

第一、熟悉立法院生態的人都知道，助理的工作性質特殊，我們的辦公室請假一直以來都相當自由彈性。方助理去年7月到職後，無論是請假、遲到、早退、或臨時外出辦事，都不會扣薪，所以我們沒有特別去區分他請的到底是事假、病假、加班補休或特休假。

再次強調，我從來沒不准他請病假，他就職期間，我在line紀錄找得到的，最少就有8次請病假，這還不包括口頭請假。且他上班偶有遲到、早退、外出，因為彈性，所以沒有將每人差勤「制度化」，這點我們確有不周，也已在上次勞檢後，完全依照台北市政府勞動局的標準改善完畢。

試問如果我真的是所謂「慣老闆」，為什麼與方姓前助理同期的助理都還與我奮戰到現在呢？大家在直播上都可以看到他們，我們都一起努力在為這個工作奮戰當中，希望繼續能為板橋鄉親服務。

第二、方姓前助理有些被認定的「加班」，其實是上班時間內可以從容完成的工作，但卻沒主動回覆或完成，有時我在下班時詢問，只要他有補處理，就被認定為加班。

甚至，11月30日晚上，我將一份法案資料分享到「法案助理群組」供大家參考，方先生凌晨1點多回覆「會去追查」，這也被當成加班。但這只是參考訊息，他也並未處理後續，而且12月4號我再次詢問同樣一件事，他也回答「還在找資料」，一直到他離職，都沒處理。

第三、我沒有動機、也沒必要苛扣「公費」的加班費
立法院助理的加班費是由「公費」支出，完全不需要我個人掏腰包。我沒有任何理由去苛扣這筆錢。只是無法認同，在約定工作時間內理應能完成的工作，因為個人可能在工作時間做私人的事，沒有妥善處理，也沒有完成，沒有主動回報進度與處理情況，這樣應該領加班費。

但無論如何，既然現行勞基法有這樣的認定標準，我們尊重台北市政府勞動局的裁罰，並會虛心檢討、配合改善。

有關前助理過世的不幸事件，現已完全被泛政治化，許多我沒講過的話，都被塞到我嘴裡，澄清也沒用。例如遺孀指控我對方姓助理說，「請假要看時間」或是「請辭比請假快」。我絕對沒說過這種話，也沒必要說，但這兩句話卻被作為攻擊我的廣告文宣。

在今年二月前助理過世時，許多不實指控，我都沒有大動作澄清，因為不想把太多細節公開講出來，但接二連三的爆料，我不得不出來捍衛我的名譽。

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