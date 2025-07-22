系教評會不公布周台英懲處結果　教育部質疑：未看到保密規定

▲台師大競技系召開教評會並通過決議，卻以保密為由不公布，教育部認為相關辦法並未規定。（圖／記者徐文彬攝）

記者許敏溶／台北報導

台師大系教評會今（22日）針對女足隊「抽血換學分」事件開會，雖有結果卻以保密為由不對外公布。教育部表示，檢視台師大教評會設置辦法，並沒有保密規定，對決議能說明到什麼程度，應是教評會內部決議。師大學生會長黃莨騰認為，系教評會開會卻不對外公布結果，這樣是不負責任，相關辦法並沒看到保密規定。

台師大女足隊爆發抽血及霸凌案，根據台師大校園霸凌防制委員會所做報告，建議對周台英予以解聘2年，但系教評會卻未遵從，反而通過「一年不得兼任行政、不得加薪」決議。教育部震怒，認為該案情節重大，已構成教師法中終身解聘或解聘4年內不予聘任，並於上周六責成台師大校級教評會在2周內重新審議後報部。

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台師大競技系今天中午召開系教評會，為了避免媒體報導，教評會還跑到林口校區召開。經過超過4小時討論，透過投票方式通過結果，但系主任鄭景峰卻以保密為由不公布結果，引發在場等候媒體一片譁然。

今天教育部在學特司長吳林輝帶領下，會同衛福部及專業團體入校，共同檢視學校目前輔導機制。對於師大系教評會以保密為由不公布今天教評會結果，吳林輝指出，教師法對於學校教評會設置，在大學端是由學校訂立三級三審辦法，所以是否要教評會結果是否要保密，要回歸台師大教評會的設置辦法。

不過，吳林輝表示，從台師大公布的教師評審委員會設置辦法，並沒有發現保密規定，所以今天系教評會不對外說明，可能是系教評會內部決議，並非是設置辦法有規定，系上選擇不對外公布，可能是擔心送到院及校教評會之前，再度被外界討論。

對於競技系系教評會開完會卻不對外公布結果，台師大學生會長黃莨騰認為，自己個人認為，若真的要保密，為何要開會超過4小時後才說要保密，這樣是不負責任，而且學校的相關辦法並沒看到保密規定，而且教評會竟然跑到林口開，這樣也很不尋常。