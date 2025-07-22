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2025 Eduniversal最佳EMBA排名出爐！台大EMBA榮登亞太第一 　超越新加坡、日本

▲2025 Eduniversal最佳EMBA排名出爐！台大EMBA榮登亞太第一 。（圖／翻攝陳家麟臉書）

▲2025 Eduniversal最佳EMBA排名公布，台大首度躍身亞太第一。（圖／翻攝陳家麟臉書，下同）

記者陳弘修／台北報導

2025 Eduniversal最佳EMBA排名調查21日正式公布，台大EMBA首度躍身亞太第一，超越了去年排名在前的新加坡國立大學、日本名古屋商科大學的EMBA，更拉開了與中歐商學院、北京大學、首爾大學、香港大學等校EMBA的差距。

Eduniversal最佳EMBA排名調查的排名是根據學程知名度、畢業生薪資水平、學生滿意度回饋，再加上全球知名商學院院長進行投票，綜合產生的全球最佳EMBA排名，具有國際的公信力。

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在2016至2017年度，台大EMBA就在全球最佳商學院評比中獲得五棕櫚獎的最高榮譽，迄今也是台灣唯一連續九年獲此殊榮之商學院，2024年的評比調查成績，台大EMBA更躍身亞太第三強，今年的成績揭曉則是更上一層樓。

▲2025 Eduniversal最佳EMBA排名出爐！台大EMBA榮登亞太第一 。（圖／翻攝陳家麟臉書）

▲2025 Eduniversal最佳EMBA排名出爐！台大EMBA榮登亞太第一 。（圖／翻攝陳家麟臉書）

▲2025 Eduniversal最佳EMBA排名調查。

對於台大此次拿下2025 Eduniversal EMBA遠東排名第一，即將在8月接任台大管理學院院長的EMBA執行長陳家麟在臉書分享這項喜訊時也表示，這是台大有史以來首次排名登頂，一舉超越了之前排在前面的新加坡國立大學、日本名古屋商科大學的EMBA，更拉開了和中歐商學院、北京大學、首爾大學、香港大學等校EMBA的差距，「這是多年來我們全體師生、和EMBA辦公室所有同仁共同努力的成果，也是我們共同的榮耀」。

陳家麟也表示，他還記得去年和今年我在OCamp都期許所有EMBA台北班和台旦班的同學們一起努力，讓我們的排名更上一層樓 「亞太頂尖，世界一流」 ，Yes we did it !

▲2025 Eduniversal最佳EMBA排名出爐！台大EMBA榮登亞太第一 。（圖／翻攝陳家麟臉書）

▲台大EMBA從去年的亞太第三強在2025年首度攻頂奪冠。

台大管理學院開全台風氣之先，1997年成立「管理學院碩士在職專班(EMBA)」，結合管理學院轄下之商學、會計、財金、國企、資管五系所的頂尖師資，並持續邀請國際知名學者擔任講師。

在學生組成方面，台大EMBA成立以來，已經累計超過5000名來自各行各業的校友，對台大EMBA的師生與校友來說，該課程顯然已成為匯聚各界菁英薈萃的多元學習平台。另外，從2010年開始，台大EMBA為因應國際趨勢增辦「台大-復旦EMBA境外專班」，除了是台灣高階管理教育的先驅，同時也位居亞太地區商管學院之領導地位。

台大EMBA表示，從高階管理教育出發，台大的學程已經不只是高等教育單位，而是一個融合多元價值，提供創新發想、創業機會的終身學習與交流平台，來自四面八方、擁有不同思維與專業的菁英翹楚，透過台大EMBA進行交流融合、探索未來、挖掘潛能，並且實踐社會責任。走過這麼多年，台大EMBA已創造無數價值，將持續努力寫下更精彩的篇章、共同創造無限可能的未來。

台大EMBA也表示，114學年度「臺大-復旦EMBA境外專班」目前已經開始接受招生報名，報名截止日期為8月29日，最新一場的招生說明會將在8月9日舉行，招生專線：（02）3366-5406，歡迎有興趣的企業領袖和高階經理人參加，詳細的報名與學程資訊，也可上網至「台大EMBA官網」查詢。

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