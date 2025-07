2025 Eduniversal最佳EMBA排名出爐！台大EMBA榮登亞太第一 　超越新加坡、日本

▲2025 Eduniversal最佳EMBA排名公布,台大首度躍身亞太第一。(圖/翻攝陳家麟臉書,下同)

記者陳弘修/台北報導

2025 Eduniversal最佳EMBA排名調查21日正式公布,台大EMBA首度躍身亞太第一,超越了去年排名在前的新加坡國立大學、日本名古屋商科大學的EMBA,更拉開了與中歐商學院、北京大學、首爾大學、香港大學等校EMBA的差距。

Eduniversal最佳EMBA排名調查的排名是根據學程知名度、畢業生薪資水平、學生滿意度回饋,再加上全球知名商學院院長進行投票,綜合產生的全球最佳EMBA排名,具有國際的公信力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在2016至2017年度,台大EMBA就在全球最佳商學院評比中獲得五棕櫚獎的最高榮譽,迄今也是台灣唯一連續九年獲此殊榮之商學院,2024年的評比調查成績,台大EMBA更躍身亞太第三強,今年的成績揭曉則是更上一層樓。





▲2025 Eduniversal最佳EMBA排名調查。

對於台大此次拿下2025 Eduniversal EMBA遠東排名第一,即將在8月接任台大管理學院院長的EMBA執行長陳家麟在臉書分享這項喜訊時也表示,這是台大有史以來首次排名登頂,一舉超越了之前排在前面的新加坡國立大學、日本名古屋商科大學的EMBA,更拉開了和中歐商學院、北京大學、首爾大學、香港大學等校EMBA的差距,「這是多年來我們全體師生、和EMBA辦公室所有同仁共同努力的成果,也是我們共同的榮耀」。

陳家麟也表示,他還記得去年和今年我在OCamp都期許所有EMBA台北班和台旦班的同學們一起努力,讓我們的排名更上一層樓 「亞太頂尖,世界一流」 ,Yes we did it !





▲台大EMBA從去年的亞太第三強在2025年首度攻頂奪冠。

台大管理學院開全台風氣之先,1997年成立「管理學院碩士在職專班(EMBA)」,結合管理學院轄下之商學、會計、財金、國企、資管五系所的頂尖師資,並持續邀請國際知名學者擔任講師。

在學生組成方面,台大EMBA成立以來,已經累計超過5000名來自各行各業的校友,對台大EMBA的師生與校友來說,該課程顯然已成為匯聚各界菁英薈萃的多元學習平台。另外,從2010年開始,台大EMBA為因應國際趨勢增辦「台大-復旦EMBA境外專班」,除了是台灣高階管理教育的先驅,同時也位居亞太地區商管學院之領導地位。

台大EMBA表示,從高階管理教育出發,台大的學程已經不只是高等教育單位,而是一個融合多元價值,提供創新發想、創業機會的終身學習與交流平台,來自四面八方、擁有不同思維與專業的菁英翹楚,透過台大EMBA進行交流融合、探索未來、挖掘潛能,並且實踐社會責任。走過這麼多年,台大EMBA已創造無數價值,將持續努力寫下更精彩的篇章、共同創造無限可能的未來。

台大EMBA也表示,114學年度「臺大-復旦EMBA境外專班」目前已經開始接受招生報名,報名截止日期為8月29日,最新一場的招生說明會將在8月9日舉行,招生專線:(02)3366-5406,歡迎有興趣的企業領袖和高階經理人參加,詳細的報名與學程資訊,也可上網至「台大EMBA官網」查詢。