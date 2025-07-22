準范斯高颱風「不排除發海警」　後天北部雨勢增

▲熱帶性低氣壓TD10今天下午生成。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

熱帶性低氣壓TD10預計明天增強為輕度颱風「范斯高」，往台灣東北方海面接近，周四至周五影響台灣天氣，屆時北部、基隆北海岸降雨明顯，且有較大雨勢機率，也不排除發布海上警報。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，熱帶系統今天下午2時生成熱帶性低氣壓TD10，最快明天增強為輕度颱風「范斯高」，由於其為大低壓生成的熱帶系統，強度發展有限，預計周四至周五接近東北部海面，也不排除發布海警，尤其馬祖沿海需留意。

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另外，他也說，關島附近中太平洋也有熱帶系統發展中，周四至周五有機會發展為熱帶性低氣壓或颱風，路徑預計往北朝日本前進。

黃恩鴻指出，明天為未來一周水氣最少的一天，桃園以北、東半部有局部短暫陣雨，各地可見陽光，中南部多雲到晴，溫度回升為31至33度，竹苗地區局部有35度，午後留意局部短暫雷陣雨，中南部山區有較大雨勢。

他指出，周四至周五熱帶性低氣壓或颱風影響，北部、基隆北海岸降雨持續且明顯，有較大雨勢機率，其他地區為局部短暫陣雨或雷雨，午後中南部地區及其他山區有較大雨勢。

他表示，周六熱帶系統遠離，環境轉為西南風，台灣仍是大低壓帶，西半部有局部短暫陣雨或雷雨，中南部降雨機率高，東半部多雲午後局部短暫雨。周一至周二中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲午後局部短暫陣雨。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）