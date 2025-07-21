女博士狂戀教授！寫信求愛「共組家庭生娃」　挨告下場慘了

▲女子狂戀就讀博士時的教授，不斷寄信騷擾對方、到辦公室騷擾。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

台北市一名女子小雪（化名）就讀博士班期間，愛上了長相英俊的教授小帥（化名），因此展開瘋狂追求，不但寄信直言「是我的菜」，更提出「生個娃娃」等念頭，讓小帥煩不勝煩，決定報警處理。台北地院簡易庭審理後，依照跟蹤騷擾罪，判小雪拘役40天、緩刑3年，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小雪就讀博士班期間，受到小帥許多照顧，因此無法自拔地愛上對方，不但會常常寄信表達感謝之意，甚至還曾前往小帥的工作地點、擅自打開小帥的辦公室大門，被要求離開時，還假裝走人、再度闖入辦公室。

此外，2024年間颱風肆虐時，小雪還發信關心小帥，並且說出告白的話語，包含「因為你長得是我的菜，身高、臉蛋不是帥可以形容」，更是向小帥訴說自己的夢想，「曾經幾次在夢中你向我走來，我迫不及待的想告訴你，共組一個家庭，生個娃娃，夢中的生活平淡而真實，連吵架都是奢侈的心意。」

寄信表白未果後，小雪又兩度前往小帥的辦公室，敲門想進入未果後，還坐在門口盯梢，種種行為讓小帥心生畏懼，決定報警處理，全案因此曝光。

雖然小雪想要和解，不過小帥明確告知，調解時不會到庭，希望法院予以適當量刑處分。台北地院簡易庭衡量後，依照跟蹤騷擾罪，判小雪拘役40天、緩刑3年，期間交付保護管束，並且不得對小帥做出跟蹤騷擾行為，且判刑確定隔天起的2年內，需要提供40小時的義務勞務，全案仍可上訴。