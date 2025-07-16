鄧佳華低調入監…友一度發文協尋陪家屬報失蹤！服刑6天現況曝光

▲網紅鄧佳華日前高調認愛後突然失蹤，竟是因案入監服刑。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

知名網紅「FBI帥哥」鄧佳華日前才剛高調認愛模特女友「簡簡」，還因此登上新聞版面，未料事後卻傳出失蹤數天，家人、朋友都聯繫不上，經進一步查證後，才發現鄧佳華竟「低調入監」，還是因為一起2023年的偷拍案，繳不出18萬元罰金才入監服刑。對此，桃園副典獄長易永誠指出，鄧已經入監6天，這段時間都與一般受刑人相同，身體、精神狀況都尚可，沒有異狀。

據了解，鄧佳華2023年9月間因拿出手機偷拍女設計師裙底，因此遭報警處理，最終遭法官判6月徒刑定讞，得易科罰金18萬元。但鄧因繳不出18萬罰金，選擇入監服完6個月刑期，並於10日前往桃園地檢署報到，隨後送往桃園監獄發監執行。

由於日前鄧佳華才剛高調認愛模特女友「簡簡」，因此登上新聞版面引起網友討論，未料不久後即人間蒸發「低調入監」，就連家人、好友都不知情，友人還一度在社群媒體發文尋人，稱鄧已經「4天沒回家」，甚至陪同家屬前往警局報案失蹤，最終經查證後才證實鄧已經入監服刑。

對於鄧佳華在獄中情況，易永誠指出，鄧入監6天以來，都與一般受刑人相同，沒有提出特別要求，身體狀況都還好，由於擔心鄧若與年紀相近的舍友相處可能會有狀況，因此安排較年長的舍友一同作息；至於住幾人房、有無家人探監，因屬於個人隱私，獄方不便回應。

▼鄧佳華10日到桃檢報到後，送往桃園監獄發監執行。（圖／記者沈繼昌攝）