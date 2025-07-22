戴項鍊「瞬間吸入MRI機器」亡！　家屬曝他慘卡1hr才脫困

▲61歲的基斯被吸入MRI機器，心臟病發身亡。（圖／臉書）



記者吳美依／綜合報導

美國一名61歲男子進入核磁共振（MRI）檢查室時，由於戴著重達20磅（約9公斤）的金屬項鍊而被瞬間吸入機器，搶救後仍宣告不治。根據家屬說法，他被卡住將近1小時才脫困，質疑醫護人員疏忽，忘記提醒取下金屬飾品，才會釀成悲劇。

16日下午，這起事件發生在紐約州韋斯特伯里（Westbury）的醫學檢查中心「Nassau Open MRI」。死者齊斯（Keith McAllister）陪同妻子進行膝蓋檢查，結束後被技術人員叫進檢查室「協助患者起身」，但他當時戴著協助舉重訓練的項鍊，因此瞬間被吸入MRI機器，隔天因為這起恐怖意外引發的「數次心臟病發作」在醫院過世。

《每日郵報》等外媒報導，齊斯女兒宣稱，父親「被吸附在機器上將近1小時」，才終於解開項鍊而脫困。

▲患者接受MRI檢查時，通常必須移除金屬物品。（示意圖／CFP）

妻子艾德麗安（Adrienne Jones-McAllister）驚恐回憶，「我看見他走向檢查台，然後機器就把他攫走了。他在我懷裡癱軟，這一幕還是浮現在我的腦海裡。」她表示，夫妻倆已到這間機構檢查很多次，技術人員也注意到丈夫的項鍊，甚至對此討論了一番，最終卻仍「忘記告知他，要拿下脖子上戴的項鍊。」

MRI機器產生的強大磁場，足以將輪椅等金屬物品甩到房間另一端，患者進行檢查前，通常必須移除所有金屬物品。警方仍在調查此案，並且不認為涉及謀殺，但稱死者其實「無權」進入檢查室。「Nassau Open MRI」則未回應媒體置評要求。