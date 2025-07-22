爸媽帶小孩出門憂被公審　醫：請給台灣友善育兒環境好嗎

▲蘇怡寧認為，多一點包容跟理解應該不會太難的。（育兒示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者陳俊宏／綜合報導

婦產科名醫蘇怡寧表示，請給台灣一個友善育兒的環境好嗎？「我很訝異為何最近厭童的言論如此高漲」，搞得帶小孩出門的父母，都必須擔心隨時會被網路公審。醫師此文獲得超過2.5萬人按讚。

蘇怡寧在臉書說，然後結論就是「不會控制小孩就不要帶小孩出門影響別人」，這什麼鬼邏輯？小孩會吵鬧不代表就是父母放任，望周知。

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蘇怡寧指出，拜託喔，請不要隨便指責「別人不會教就不要生」，會講這種的請照照鏡子，經常性的你這樣說第一個罵到的就是你自己的父母，不然你自己是有多長進啦，你爸媽是有把你教得多好嗎？

蘇怡寧提到，然後記得回去問你爸媽，你以前小時候是不是從來都不曾哭鬧，如果是有的，按照你的邏輯，你的爸媽就不應該把你生下來，你自己想辦法先處理一下自己吧，你自己長大都不鳥別人了，憑什麼覺得小孩會鳥他父母？

蘇怡寧有感而發說，拜託請給台灣一個友善的育兒環境好嗎？「多一點包容跟理解應該不會太難的，但好像真的很難，算了，就醬。」

對此，許多網友留言，「台灣育兒環境真的本身就很不友善，再加上也的確有放任不管的恐龍家長，害得努力管教小孩的家長也遭殃」、「很多人可以接受大人在連鎖咖啡廳裡面高談闊論、看影片不戴耳機，卻不能接受小孩哭鬧。」