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AIT點名設在屏東的「太空港」是什麼？　國科會也在評估

▲▼美國在台協會（AIT）21日表示，美國正與台灣洽談可能的太空港合作，未來有望透過亞軌道飛行，將台北與休士頓之間的旅行時間縮短至僅2.5小時。（圖／美國在台協會）

▲針對跟美國洽談建立太空港合作，國科會表示「樂觀其成」，具體計畫有待評估與討論。（圖／美國在台協會）

記者趙蔡州／綜合報導

美國在台協會（AIT）21日表示，美國正在跟台灣洽談建立「太空港合作」（Spaceport）的可行。太空港是專門為太空飛行任務設計的設施，隨著商業太空活動興起，太空港如今不再只是政府專用設施，越來越多民營企業也加入建設或經營，除了提供運貨服務外，未來可能會提供如同飛機一樣的載人服務。

根據美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）官網介紹，商業太空運輸興起於1990年代，主要用於發射商業衛星和向國際太空站運送貨物，近年來隨著人們對於商業太空活動的興趣日益濃厚，替這個產業帶來了新的發展機遇，例如太空旅遊服務等。

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隨著太空港的地位越來越重要，美國根據《2018年美國聯邦航空總署授權法案》設立了太空港辦公室，職責包含制定美國太空港基礎設施的改善政策、強化太空港競爭力、支援發射及著陸場地的許可活動、替現有或新建的太空港提供技術指導，以及在全球推廣美國太空港。

美國目前總共有10多座FAA合法授權的太空港，包含SpaceX的波卡奇卡發射場及Blue Origin的西德克薩斯一號發射場。AIT提到的艾靈頓機場（EFD）則是在2015年獲得FAA的商業太空港許可，目的在成為商業航太活動與航空公司的樞紐，並致力於太空研發、製造及測試，同時也作為教育中心，如今已有許多太空科技公司進駐，

根據休士頓當局對於Spaceport的規劃，未來利用太空船搭載另一個飛行器，從地面起飛達一定高度時，讓飛行器脫離太空船，並垂直穿出大氣層，調整姿態後以自由落體方式重返地表，最後精準降落於指定機場，以休士頓與台灣距離來說，航程將縮短為2.5小時。

由於地球噴射氣流是由西往東，傳統飛行器在回程航班普遍會需要較長時間，但太空飛行器受氣流影響較小，能減少類似問題。休士頓旅遊局表示，太空飛行計畫最終目的為商業使用，目前將飛行器送到太空的技術已沒問題，但若要達到載人，仍要解決人體抗力問題，初期還是可能先以空機實驗、載貨為主。

國科會今年3月辦理選址作業的國家發射場確定落腳屏東九棚，目前正在進行實質規劃及環評作業，規畫部分現階段仍會以發射升空為主，但也保留未來擴充為太空港、提供降落服務的空間與可行性。國科會表示，樂觀看待台美更多太空合作可能性，不過具體的計畫及方案有待未來進一步評估和討論。

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